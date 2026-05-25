Besteiro asegura que el “rexurdir industrial de Ferrol” se gestó en el mandato de Mato

El secretario xeral del PSdeG, este lunes en el Parador de Turismo Daniel Alexandre

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, aseguró este lunes durante su participación en las Conversas no Parador que organiza el Club de Prensa de Ferrol que el “rexurdir industrial e social” que está experimentando la ciudad nació “co proxecto impulsado por Ángel Mato en 2019”, así como “dun investimento histórico de 8.600 millóns de euros” por parte del Gobierno central.

El portavoz del grupo parlamentario socialista quiso hacer un “exercicio de memoria” para subrayar que el actual “non é o mesmo Ferrol que o de 2018 e 2019”, cuando se produjo la llegada del PSOE tanto a la Moncloa como al Concello. En ese sentido, señaló que entonces el programa de las fragatas F-110 “mesmo se discutía” debido “a un conflito de intereses do PP” y que fue “un investimento do Executivo de Pedro Sánchez de 4.325 millóns o que fixo rexurdir Ferrol, acompañado da acción do goberno local”.

Además de los buques para la Armada española, Besteiro repasó otras intervenciones relevantes para el astillero, como la Fábrica Digital de Bloques, y el Arsenal, con la modernización de diversas infraestructuras, o la remodelación de la avenida de As Pías, con 11 millones de presupuesto. “Falamos dun investimento en todos os eidos, tamén no da vivenda”, recalcó, en alusión a la financiación “de actuacións en Ferrol Vello e O Bertón de case tres millóns, que, aínda que a Xunta o oculte, son proxectos que tamén conta con financiamento do Estado”.

“Inoperancia”

Tras su exposición, el líder de los socialistas gallegos atacó al PP por su “inoperancia” en proyectos como el del Sánchez Aguilera. “Cando cheguei a Ferrol como delegado do Goberno, Mato acababa de asinar o convenio e tres anos despois non se sabe nada”. Ese retraso ha supuesto la “paralización da construción de máis de 300 vivendas por parte do Estado”.

“Hai futuro”, apuntó Gómez Besteiro, “pero falta impulso”, dijo, aludiendo especialmente a la política de vivienda y a una “mellor mobilidade” tanto por carretera –le afeó a la Xunta la inacción en la estación de buses de su competencia– como por ferrocarril. En este caso, incidió en que el proyecto del PSOE que puso sobre la mesa Ángel Mato es “ambicioso” porque conllevaba una inversión de más de 700 millones”, si bien subrayó que “non é un traballo dun só mandato”. Por último, el líder socialista dio por seguro que Mato recuperará la Alcaldía de la ciudad.