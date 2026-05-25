Antón Losada visita el Ateneo Ferrolán para la conferencia ‘Non está a cousa tan mal como din’

Antón Losada en la Cadena Ser Cedida

El catedrático de Ciencia Política y profesor en la Universidade de Santiago de Compostela, ex secretario de xeral de la Vicepresidencia y Relacións Institucionais de la Xunta, Antón Losada, ofrecerá una conferencia-coloquio este martes 26, a las 19.00 horas, en el Ateneo Ferrolán.

La asociación cultural Fuco Buxán organiza este encuentro en la ciudad, con el apoyo del Ateneo y del Concello de Ferrol, que se presenta bajo el título de ‘Non está a cousa tan mal como din’.