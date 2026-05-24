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Ferrol

Vázquez asegura que los resultados del plan de conservación de la píllara “son positivos”

La conselleira visitó este sábado los arenales de San Xurxo y A Frouxeira

Redacción
24/05/2026 12:45
Vázquez, en San Xurxo, con la edila de Urbanismo, Blanca García
Vázquez, en San Xurxo, con la edila de Urbanismo, Blanca García
Emilio Cortizas
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La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, aseguró durante una visita a la playa ferrolana de San Xurxo este sábado que el plan de conservación de la “píllara das dunas”, aprobado en 2014, “está a dar importantes froitos”, donde ya se contabilizan 87 parejas reproductoras, según el censo elaborado por la Universidade de Santiago el año pasado. 

Vázquez atribuyó el mérito al “seguimento e protección dos niños e ás actuacións de conservación e investigación que desenvolven” los técnicos del departamento autonómico. La conselleira explicó además que en la Costa Ártabra hay “un importante núcleo de cría” de la especie y, de hecho, es “a zona máis setentrional da súa distribución na costa cantábrico-atlántica española”. 

En concreto, en el arenal de San Xurxo nidificaron siete de las 16 parejas localizadas en la zona. En esa línea, Vázquez señaló que “moitos dos exemplares que agora crían nas praias ártabras proceden precisamente do programa de cría ex situ” de la Xunta y que en estos momentos “xa se poden observar varias familias de píllara das dunas en crecemento na costa da Coruña e de Pontevedra”, un dato que confirmaría la “efectividade das medidas de protección que se están a desenvolver”. 

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