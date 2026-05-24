Los colegios de Esteiro y San Xoán de Filgueira tendrán un ascensor dotado por Educación

La intervención en San Xoán está presupuestada en 74.000 euros Jorge Meis

Los colegios públicos de Esteiro y de San Xoán de Filgueira contarán próximamente con sendos ascensores, una vieja demanda de las respectivas direcciones y comunidades educativas que por fin se va a hacer realidad.

La Consellería de Educación anunció este sábado la licitación de un paquete de obras en 22 centros educativos de toda Galicia en el marco del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica que desde que se puso en marcha, en 2021, ha financiado alrededor de 3.000 intervenciones de diferente magnitud, informa el departamento que dirige Román Rodríguez.

En este caso, 18 de las 22 intervenciones ya están en proceso de licitación. Es el caso del ascensor en el CEIP de Esteiro, que cuenta con un presupuesto de cerca de 99.000 euros y del cambio de cubierta en el CEIP Plurilingüe Santa María de As Pontes, al que se destinarán alrededor de 223.000 euros, aunque la inversión final podría ser menor dependiendo de la empresa a la que se le adjudique.

En ese paquete de actuaciones pero todavía sin licitar –aún pendientes, precisa la Xunta– está la instalación del ascensor en el colegio de San Xoán de Filgueira, que supondrá una inversión de unos 74.000 euros, y el cambio del tejado del instituto naronés de As Telleiras, para el que la Consellería de Educación reserva cerca de medio millón de euros.

Con alguna excepción, casi la totalidad de las actuaciones incluidas en este paquete consistirán en la sustitución de las cubiertas y la instalación de ascensores para, respectivamente, “mellorar a eficiencia enerxética e favorecer a accesibilidade” del alumnado, recuerda la Consellería de Educación.