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Ferrol

La Policía Local practicó 123 detenciones en Ferrol el pasado año

Investigaron a unas 219 personas por presuntos delitos contra la seguridad vial

Redacción
24/05/2026 21:36
Imagen de archivo del cuartel de la Policía Local de Ferrol, en San Pedro
Imagen de archivo del cuartel de la Policía Local de Ferrol, en San Pedro
Jorge Meis
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Coincidiendo con la celebración de la patrona de la Policía Local este sábado, el Concello de Ferrol recordó algunas de las cifras de la actividad del cuerpo municipal durante el pasado 2025, destacando por encima de todo que fue un año en el que no se registraron víctimas mortales en accidentes. 

Además, los agentes participaron en 123 detenciones, investigaron a más de 219 personas por presuntos delitos contra la seguridad vial y sancionaron a más de 380 conductores por conductas relacionadas por el consumo de alcohol y drogas. 

Asimismo, trasladaron que la sala del 092 recibió más de 38.000 llamadas, de las que el 40% estaban relacionadas con las incidencias de tráfico, el 23% con la seguridad ciudadana y otro 22% con consultas administrativas, mientras que el 15% restante responde a colaboraciones y gestiones ciudadanas. 

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