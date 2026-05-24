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Fotonoticia

La película 'Dos días' se proyecta en el Duplex en compañía de los protagonistas

Jesús Outes 'Meiriño' y Ledicia Sola presentaron el largometraje que se estrenó esta misma semana y que continúa en la cartelera de la sala

Redacción
24/05/2026 11:48
Cine Duplex, Jesús Outes e Ledicia Sola presentación Dos Días
Cine Duplex, Jesús Outes e Ledicia Sola presentación Dos Días
Martín Barreiro
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El Duplex Cinema ofreció este mismo sábado 23 un pase especial de ‘Dos días’, la película dirigida por Gonzaga Manso que se estrenó en la sala el día anterior, con la visita de los actores protagonistas Jesús Outes ‘Meiriño’ y Ledicia Sola, que comparten reparto con otros grandes intérpretes como Saturnino García, Aurora Maestre, Melania Cruz o Elena Seijo.

La película, que se ganó al público en el Festival de Málaga, consiguiendo su correspondiente galardón, sigue la historia de un hombre a punto de cumplir los 90 años, que aunque está perdiendo la memoria persiste en continuar haciendo su vida como siempre. Cuando un día sale con un amigo en barca, el paseo para pescar se acaba convirtiendo en un viaje que habla de cuestiones que afectan a toda la humanidad como el paso del tiempo.

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