Ferrol
La delegación ferrolana de la AECC comenzó sus ‘Paseos Culturais’ yendo a Mugardos
Las próximas citas les llevarán a cabo Prior y a Valdoviño
La sede ferrolana de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebró este pasado sábado el primero de sus tres ‘Paseos Culturais’, una actividad pensada para pacientes oncológicos y sus familias que cubrió el centenar de plazas que ofrecía.
En esta ocasión fueron a Mugardos, disfrutando del Museo de Caldoval, pero también del monasterio de Santa Catalina y el alto de Montefaro, comiendo en el Casino Mugardés y regresando en lancha a Curuxeiras.