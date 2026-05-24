La delegación ferrolana de la AECC comenzó sus ‘Paseos Culturais’ yendo a Mugardos

Fueron a Mugardos en autobús y regresaron dando un paseo en lancha Cedida

La sede ferrolana de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebró este pasado sábado el primero de sus tres ‘Paseos Culturais’, una actividad pensada para pacientes oncológicos y sus familias que cubrió el centenar de plazas que ofrecía.

En esta ocasión fueron a Mugardos, disfrutando del Museo de Caldoval, pero también del monasterio de Santa Catalina y el alto de Montefaro, comiendo en el Casino Mugardés y regresando en lancha a Curuxeiras.