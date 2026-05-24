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Ferrol

La delegación ferrolana de la AECC comenzó sus ‘Paseos Culturais’ yendo a Mugardos

Las próximas citas les llevarán a cabo Prior y a Valdoviño

Redacción
24/05/2026 21:45
Fueron a Mugardos en autobús y regresaron dando un paseo en lancha
Fueron a Mugardos en autobús y regresaron dando un paseo en lancha
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La sede ferrolana de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebró este pasado sábado el primero de sus tres ‘Paseos Culturais’, una actividad pensada para pacientes oncológicos y sus familias que cubrió el centenar de plazas que ofrecía. 

En esta ocasión fueron a Mugardos, disfrutando del Museo de Caldoval, pero también del monasterio de Santa Catalina y el alto de Montefaro, comiendo en el Casino Mugardés y regresando en lancha a Curuxeiras. 

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