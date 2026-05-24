Jesús Beceiro y Camila Alonso se llevan el podio de la quinta Carreira de Seguridade Viaria

Plaza de Armas carreira seguridade vial Daniel Alexandre

Medio millar de personas, de todas las edades, participaron este domingo en la V Carreira Solidaria pola Seguridade Viaria que organizó el Concello de Ferrol en solidaridad con las víctimas de los accidentes de tráfico, una prueba popular que comenzó con las categorías de menores y terminó con la absoluta en una jornada en la que el calor puso las cosas realmente difíciles.

Con todo, de los más de 300 que tomaron la salida en la plaza de Armas, fue el cariñés Jesús Beceiro Novo, con un tiempo de 16:49 el que coronó el podio en la sección masculina, seguido de Xián Rodríguez Puente, del Atletismo Ría de Foz, que firmó un crono de 17:20. El tercero fue Pedro Macia Rivas, del equipo Noetrainers, cruzando la meta a los 17 minutos y 45 segundos.

En el caso de las mujeres son tres nombres de sobras conocidos por ser o haber sido en numerosas ocasiones campeonas de triatlón y atletismo. En ese caso el primer puesto fue para Camila Alonso Aradas (18:56), el segundo para Inés Santiago (20:38) y el tercero para Rebeca Soto Viñas, integrante del Club Atletismo Sada (20:58).

Entrega de medallas en las categorías de menores Daniel Alexandre

Fueron la concejala de Movilidad y Seguridad, Pamen Pieltain, acompañada del jefe de la Policía Local ferrolana, José Antonio Chao, y de su homólogo en Bombeiros, Enrique Suárez, los encargados de entregar los galardones tanto a pequeños como a adultos, cerrando así la Semana da Educación Viaria que anualmente pone en marcha el Consistorio con una cita que destina todo lo recaudado con los dorsales a las entidades Stop Accidentes e Aesleme.

Éxito de concienciación

Desde los circuitos de seguridad vial instalados en Ultramar, Caranza y A Magdalena, pasando por el ‘road show’ para adolescentes y el concurso infantil de ideas para proteger al peatón, las actividades programadas en estos días han logrado un gran éxito.