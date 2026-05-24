Fichaje ferrolano en La Voz Kids: Sofía conquista a Fonsi y Ana Mena

Sofía Hernández cantando como artista invitada en O Talentiño 2026, en el teatro Jofre, junto a la también ganadora de la anterior edición Paula Seoane, en el piano Daniel Alexandre

Esta edición de La Voz Kids, el “talent show” que en la anterior temporada fue líder de audiencia en las noches de los sábados, contará entre sus concursantes con Sofía Hernández, del barrio de Canido, la joven de 14 años que el año pasado ganó el certamen ferrolano O Talentiño en la categoría de Vocalistas. La cantante acaba de ser seleccionada en el tercer programa de pruebas, donde su propuesta fue destacada como “de las más originales que hemos escuchado aquí en todo lo que llevamos de audiciones a ciegas”.

Sofía Hernández Rodríguez-Grandjean consigue entrar en La Voz Kids con ‘Hymne a L´amour’ de Edith Piaf, precisamente la misma canción que interpretó en la edición de este año de O Talentiño junto a Paula Seoane al piano, también ganadora en O Talentiño 2025 aunque en la sección de Instrumentistas, en esta ocasión como dúo invitado.

Con este tema en francés logró cautivar a Ana Mena y a Luis Fonsi, dos de los cuatro coaches encargados de seleccionar un total de 15 jóvenes talentos para sus respectivos equipos, que durante la actuación de la ferrolana no dudaron en apretar el botón rojo, abriendo la posibilidad a la concursante de elegir entre uno de estos dos profesionales que se encontraban también junto a Edurne y Antonio Orozco.

Aunque este último artista no hubiera apostado por Sofía Hernández, sí destacó la importancia que tiene para este tipo de carreras el apoyo del entorno, algo que la ferrolana conoce de primera mano al haber crecido en una familia unida por la música, tal como quedó reflejado en su intervención, y que por supuesto la estuvo animando entre bambalinas.

A pesar de los reiterados “por favor” que dirigió Ana Mena a la concursante para que decidiera formar parte de su equipo, además de haber resaltado la delicadeza y sensibilidad que emana en el momento preciso “y cómo de repente, sin que nos lo esperemos ninguno, derrochas ese cañonazo de voz y nos has dejado en shock”, la voz de O Talentiño 2025 acabó decantándose por Luis Fonsi, que fue el primero en girar su silla apretando el pulsador.

“No se habla lo suficiente de lo que es cantar con gusto”, apuntó el puertorriqueño, haciendo hincapié en el control de la voz y la emoción de Sofía Hernández.