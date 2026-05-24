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Ferrol

El tráfico de entrada y salida hacia A Graña permanecerá desviado por el túnel hasta el 29

Se están ejecutando trabajos de finalización de la obra en la calle Real Baixa

Redacción
24/05/2026 21:16
Tunel A Graña
Los vehículos empezaron a pasar por el túnel ya el viernes
Jorge Meis
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Desde las ocho de la mañana del pasado viernes y hasta las 19.00 horas del 29 de mayo, los coches que quieran acceder o salir del barrio de A Graña tienen que hacerlo empleando para ello el túnel de la Estación Naval de la Esengra, que únicamente usan a diario los integrantes de la Armada y sus proveedores. 

La finalización de los trabajos de aglomerado en la calle Real Baixa es lo que ha motivado este desvío, aunque desde el Concello apuntan que, siempre que el ritmo de las tareas lo permitan, el vial sí estará abierto por las noches cuando los operarios no se encuentren en plena faena. 

Aunque el grueso de la obra en la zona se ejecutó el pasado mes de marzo, los acabados de la misma antes de su recepción oficial por parte del Consistorio propiciaron las protestas vecinales por cuestiones como el asfalto por encima de los sumideros o la gravilla suelta, entre otras circunstancias que saltaban a simple vista. 

Fuentes municipales recordaron que los trabajos no estaban todavía finalizados y la dirección de obra no los había recibido, achacando los imperfectos del proyecto, adjudicado a Lancer por 39.305 euros, a la premura con la que tuvieron que proceder para que el tráfico estuviese desviado por instalaciones de la Armada el menor tiempo. 

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