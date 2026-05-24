El PSOE lamenta el fallecimiento de Francisco Bustabad, edil en Ferrol en la primera corporación democrática 

Bustabad, abajo y a la derecha de la imagen, en el homenaje que el Concello de Ferrol hizo en 2019 a los ediles de la primera corporación democrática Irene Martín

El PSdeG-PSOE de Ferrol lamentó este domingo el fallecimiento a los 88 años de Francisco Bustabad Suárez, que fue concejal socialista en la primera corporación posterior al franquismo de la urbe naval, la que salió de las urnas en las elecciones de 1979.

“A súa participación nun momento clave para a recuperación das institucións democráticas na cidade, forma parte da súa historia colectiva e do municipalismo comprometido co servizo público”, valoraron, trasladando su pésame a familia y seres queridos.

Bustabad, nacido en 1938 y trabajador de Bazán, como el resto de políticos de aquella corporación, recibió su homenaje en 2019, en su 40 aniversario. La capilla ardiente está instalada en el tanatorio Albia de Ferrol, donde será incinerado este lunes, mientras que el entierro será el martes en Catabois, a las 11.45 horas.