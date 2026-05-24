Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El PSOE lamenta el fallecimiento de Francisco Bustabad, edil en Ferrol en la primera corporación democrática 

El entierro será en el cementerio de Catabois el martes por la mañana

Redacción
24/05/2026 21:05
Bustabad, a la derecha de la imagen, en el homenaje que el Concello de Ferrol hizo en 2019 a los ediles de la primera corporación democrática
Bustabad, abajo y a la derecha de la imagen, en el homenaje que el Concello de Ferrol hizo en 2019 a los ediles de la primera corporación democrática
Irene Martín
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El PSdeG-PSOE de Ferrol lamentó este domingo el fallecimiento a los 88 años de Francisco Bustabad Suárez, que fue concejal socialista en la primera corporación posterior al franquismo de la urbe naval, la que salió de las urnas en las elecciones de 1979. 

“A súa participación nun momento clave para a recuperación das institucións democráticas na cidade, forma parte da súa historia colectiva e do municipalismo comprometido co servizo público”, valoraron, trasladando su pésame a familia y seres queridos. 

Bustabad, nacido en 1938 y trabajador de Bazán, como el resto de políticos de aquella corporación, recibió su homenaje en 2019, en su 40 aniversario. La capilla ardiente está instalada en el tanatorio Albia de Ferrol, donde será incinerado este lunes, mientras que el entierro será el martes en Catabois, a las 11.45 horas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620