El buque de perforación ‘Noble Valiant’ entra en Navantia para mecanizar sus hélices

La plataforma está en el dique 3 Daniel Alexandre

El buque de perforación ‘Noble Valiant’, con bandera de las islas Marshall, entró el pasado jueves al mediodía en la ría de Ferrol para dirigirse al dique número 3 de Navantia, la infraestructura más grande del área de Reparaciones del astillero, para iniciar los trabajos de mecanizado del alojamiento de las hélices.

Como sucedió entre febrero y marzo con su barco ‘gemelo’, el ‘Noble Voyager’, antes de su llegada a aguas ferrolanas amarró en el puerto exterior de Punta Langosteira para la extracción de las hélices, que se le recolocarán cuando finalicen los trabajos en la factoría ferrolana.

En principio, las labores en la grada local no se extenderán más de dieciocho días, aunque podría haber variaciones en función del desarrollo de las tareas.

12 kilómetros

El ‘Noble Valiant’ tiene las mismas características que el ‘Voyager’. Tiene 228 metros de eslora y es capaz de excavar pozos de más de doce kilómetros de profundidad.

El “Noble Voyager” ya está en el dique 3 de Navantia para el mecanizado de sus hélices Más información

Además, cuenta con una torre de perforación doble, lo que le permite realizar operaciones simultáneas (como preparar tubería mientras realiza la horadación), optimizando los tiempos y reduciendo costos para las operadoras.

El área de Carenas de Navantia en la ría de Ferrol es un referente internacional en trabajos en gaseros, pero también realiza otro tipo de reparaciones de barcos civiles.

Según las cifras definitivas de la empresa, el año pasado, por ejemplo, se duplicaron los proyectos relacionados con metaneros de gas natural licuado (LNG) y también se ejecutó la última fase de la adecuación de un ferry de la naviera Fred. Olsen que ya cubre la ruta entre el puerto de Huelva y las islas Canarias.

En el caso del ‘Valiant’, su figura no pasa desapercibida en ningún punto del entorno de la ría por su imponente sistema de perforación.