Cuenta atrás para que Ferrol estrene contrato de basura tras 35 años con Urbaser

Hay camiones de basura actuales que tienen unos 20 años Emilio Cortizas

Después de 35 años siendo Urbaser la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos en Ferrol, el próximo 1 de junio, a las 00.00 horas, será la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Copasa y Setec la encargada de mover un engranaje básico para el buen funcionamiento de la ciudad. Este cambio, cuya adjudicación se formalizó finalmente a comienzos de este mes de mayo, traerá consigo varias novedades: desde aspectos más banales como el cambio de color de los uniformes a la reubicación del personal en otras funciones.

Para el concejal de Medio Ambiente, Servicios, Zona Rural y Obras, José Tomé, será este el segundo “traspaso” de poderes del que forme parte. Ya lo hizo en 1991, cuando entró la compañía que ahora dice adiós y fue él quien dirigió la maniobra como empleado municipal que era en aquella época. Hasta ese momento, en el que era alcalde Jaime Quintanilla Ulla, se trataba de una tarea municipalizada que, recuerda el edil, arrastraba muchas carencias. “Cuando se hablaba de remunicipalizar, yo me tenía que callar porque sabía lo que supuso”, dice, recordando cómo una simple avería de un camión podía derivar en tener que realizar un nuevo turno.

Nuevos camiones

Tomé tiene, como es habitual en él, palabras de agradecimiento para el equipo técnico del Concello que realizó un pliego de contratación que no solo mejora las condiciones del servicio que se estaba dando hasta el momento, sino que también deja la puerta abierta a incorporar de forma ágil nuevas zonas de recogida a medida que la urbanización de la ciudad vaya expandiéndose, e incluso contempla una fiscalización exterior de su cumplimiento.

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Con todo, el concejal anticipa que la ciudadanía no percibirá todas las novedades desde el primer día, puesto que la nueva maquinaria irá llegando poco a poco. “Calculamos que serán unos seis o siete meses cuando vengan los vehículos, aunque otras máquinas más pequeñas, como pueden ser las barredoras, lo harán antes”, sostiene.

La plantilla de EcoLugo lleva uniformes rojos, similares a los que habrá en Ferrol Cedida

Lo que sí se percibirá enseguida es que la plantilla de la UTE dejará atrás el verde que predominaba en sus uniformes para dar paso al rojo “porque hay que diferenciarlos de los de Parques y Jardines y los de electricidad”, incide. En este sentido, la ropa de trabajo será muy semejante a la que emplean en EcoLugo, la concesionaria de la ciudad amurallada, que también es una UTE de Copasa y Setec desde 2022 con la que ya se puso en contacto Tomé para conocer de primera mano cómo estaban funcionando, constatando que “había muy buen entendimiento”.

Cuatro tractores

Uno de los cambios más significativos se consolidará cuando lleguen los nuevos camiones de recogida de basura, todos ellos de carga lateral, lo que supondrá no solo instalar 3.100 nuevos contenedores, sino también reubicar a los operarios que hasta ahora formaban parte del equipo. Hasta el momento se necesitaban dos peones además del chófer, pero con el cambio de tecnología sólo será necesario el conductor, que podrá activar desde dentro el mecanismo para elevar y volcar los colectores.

“Todo ese personal se va a recolocar en la limpieza viaria y en el rural”, anticipa el edil, precisando que, en la ciudad, habrá más barrenderos y se redimensionarán las zonas de actuación de cada uno. En el caso de las parroquias, formarán parte de los equipos de desbroces que, y esta es otra novedad, están incluidos en el contrato, ahorrándose las arcas municipales los más de 300.000 euros anuales que se abonan por cortar las cunetas. A partir de ahora serán cuatro tractores los que mantengan a raya las malas hierbas durante todo el año.

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Enseres y textil

El nuevo servicio también está llamado a aliviar la problemática de los enseres que se acumulan en las calles. “No podrán estar más de 24 horas depositados en el casco urbano y tampoco más de 48 en la zona rural”, especifica Tomé, añadiendo que ya no habrá “excusas” desde la empresa para no cumplir con su parte del “trato”, así que ahora también tendrá que ser la ciudadanía la que asuma una conducta más responsable para acabar con esta lacra incívica.

Uno de los nuevos contenedores de ropa, este en la avenida de Castelao, en Caranza Daniel Alexandre

Asimismo, el nuevo pliego contempla la recogida de residuos textiles, que en este caso será responsabilidad de Servicios Comerciales de Inserción Laboral, una compañía de Cáritas que, además de colocar 80 colectores para depositar prendas, complementos y zapatos —ya se han empezado a instalar algunos, pero los de A Magdalena, por ejemplo, serán reubicados en lugares próximos a los mercados y centros de enseñanza, así como otros puntos donde se registre “movimiento”—, mantiene un modelo en el que se dan oportunidades de empleo a personas en situación de vulnerabilidad en toda la cadena. “Ellos se encargarán de hacer campañas de concienciación e incluso de ir por las casas cuando llame la gente para desprenderse de ropa”, añade, recordando que tendrá “coste cero” para el Concello.

Playas

En este contexto José Tomé valora mucho la colaboración de la vecindad, trasladando que “el 90% de las necesidades te las dice la gente y la mayoría tiene razón; cuando te dicen algo, de un contenedor o de la limpieza en algún lado, es así y hay que saberlo asimilar”. Ahora, además de esta fiscalización ciudadana, el 0,5% del importe global de los 112,9 millones de euros que cuestan los diez años de servicio de recogida de sólidos urbanos y limpieza vial se destinará a una empresa externa que realice el seguimiento para velar que se cumple todo lo establecido en este contrato renovado.

El nuevo servicio de basura supondrá arenales limpios durante todo el año Más información

Una concesión que también actuará en los arenales del municipio. Por un lado, se responsabilizará de la instalación de las casetas de socorrismo y la cartelería en la época estival, encargándose igualmente de la puesta a punto de las pasarelas de acceso y de la limpieza en sí, que variará dependiendo de la época.

Así, en verano, cuando se registra un mayor volumen de usuarios, se realizarán actuaciones diarias en diez arenales, mientras que será quincenal entre octubre y enero y mensual durante el resto del año, otra de las cuestiones que reducirá los “quebraderos de cabeza” que supone a nivel administrativo tener que depender de varias contrataciones, valora el concejal José Tomé.