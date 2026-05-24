Arriado de bandera en Armas, bautismos de mar, música y visitas por el Día de las Fuerzas Armadas

En 2024 ya hubo un arriado solemne en la plaza de Armas Jorge Meis

Con motivo de la celebración, el próximo sábado 30 de mayo, del Día de las Fuerzas Armadas, Ferrol será el epicentro de diversas actividades ya desde este mismo lunes y hasta el 12 de junio, incluyendo propuestas para todos los públicos, desde escolares a adultos, que pretenden acercar su actividad a la ciudadanía.

Así, este lunes comienzan en el Arsenal los bautismos de mar a centros escolares que lo hayan concertado previamente, mientras que el martes habrá visitas guiadas al Museo Naval entre las 9.30 y las 13.30 horas. Además, tanto el jueves 28 como los días 10 y 12 del próximo mes, aquellas personas que lo indiquen con anterioridad podrán recorrer el Cuartel de Dolores del Tercio del Norte, de 11.00 a 13.00.

Asimismo, el jueves, a las 12.00, el historiador Pedro Perales Garat impartirá en el Museo la conferencia ‘Don Álvaro de Bazán, el mejor de los nuestros’, con entrada libre. Al día siguiente, las escuelas de especialidades Antonio de Escaño y A Graña se medirán a estudiantes de FP en un torneo de fútbol en Batallones.

Ya el miércoles 3, a las 19.30, habrá concierto de la Banda del Tercio en el Jofre y el viernes 5, a las 20.00, se celebrará un arriado solemne en la plaza de Armas. Además, los días 6 y 7 el Arsenal abre sus puertas de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas, pudiéndose visitar la Sala de Armas, La Cortina, el muelle cinco y la ‘Méndez Núñez’, además de disponerse una exposición de material con participación de las diferentes unidades de la Armada.