Afundación organiza desde este lunes una tienda solidaria en favor de la Cocina Económica

Afundación exposición obras cursos arte más 60 Daniel Alexandre

La tienda solidaria que organizan en la sede de Afundación las personas voluntarias del Espazo +60 en beneficio de la Cocina Económica abre este lunes a las 10.00 horas en el vestíbulo del centro y estará operativa hasta el viernes a las 20.00 horas.

Los productos que se venden en la tienda han sido elaborados en el taller solidario. Se trata de mandiles, complementos de lana, trabajos en patchwork, marcapáginas, bolsos, bolsas de compra hechas con paraguas reciclados, gorros, chales, patucos o llaveros, entre otros. Los ingresos que se obtengan se donarán, como viene haciendo el colectivo desde hace veinte años, al comedor social de la ciudad naval.

La iniciativa, explica Afundación, nació en 2005 en el taller de manualidades. La profesora que entonces lo dirigía comentó que en el sanatorio de la Fundación Fontilles de Alicante escaseaban las vendas para sus pacientes con lepra, lo que animó a las participantes a comenzar a elaborarlas.

A partir de entonces, los “mayores solidarios” siguieron colaborando con otras iniciativas. Desde que se pusieron en marcha han recaudado casi 60.000 euros. En estos momentos participan 23 personas entre 65 y 97 años, coordinadas por Ana Vila.

Dinámica

La actividad tiene por objetivo desarrollar hábitos de reciclado entre el grupo, además de promover la creatividad y la imaginación al tiempo que fomenta la cooperación y la solidaridad. “El valor de la experiencia” es el nombre del programa en el que se enmarca este taller, que resalta el papel activo de los mayores de 60 años en la sociedad.

Las personas interesadas en comprar en la tienda solidaria y colaborar con el sostenimiento de la Cocina Económica deben saber que el horario de apertura es de 10.00 a 13.00 horas y de cinco a ocho de la tarde.