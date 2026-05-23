Uxía da un concierto con la arpista bretona Bleuenn Le Flec en la capilla del Torrente Ballester de Ferrol

Actuación de Uxía, el año pasado, en el Pazo da Cultura de Narón Daniel Alexandre

La capilla del centro cultural Torrente Ballester de Ferrol será escenario este domingo 24, a las 18.30, para la voz de Sanguiñeda (Mos) Uxía, una de las primeras actuaciones en las que dará a conocer las “cancións begoñísimas” que incluye en su recién publicado libro-disco ‘Indómitas. Nove ondas a Begoña Caamaño’. Como ya se advierte en el nombre, este trabajo recuerda a la escritora y periodista homenajeada en el Día das Letras Galegas de este año, con la que la cantante mantuvo una estrecha amistad, convirtiendo este concierto en una propuesta íntima, abierta al público con entrada libre hasta completar el aforo.

El libro-disco que se presentará a través de este concierto incluye temas compuestos en su mayoría por la propia Uxía, que realiza su aportación para resguardar la incalculable herencia intelectual que dejó Begoña Caamaño, abordando temáticas esenciales para creadoras y activistas como ella: feminismo, identidad, libertad, justicia...

En este concierto en Ferrol, la voz de la artista estará acompañada del sonido del arpa de la música bretona Bleuenn Le Flec. Sabela Dacal, Rafa Otero y Toño Prieto firman los arreglos del álbum, que cuenta con el texto de Tereixa Constenla, arte de Viki Rivadulla y diseño gráfico de Fausto Isorna.

Homenaje

‘Indómitas’ no es el único proyecto en el que Uxía recuerda a Begoña Caamaño, no solo habiendo participado en distintos actos con motivo de la dedicación del Día das Letras Galegas, como fueron unas jornadas en el Pazo de San Roque compostelano, sino también con otros gestos previos al homenaje de la Real Academia Galega.

Es el caso de la obra ‘O libro das amigas’, que incluye 24 aportaciones del entorno de la autora con motivo de su primer cabo de año y editado por el Consello da Cultura Galega en 2026.