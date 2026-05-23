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Diario de Ferrol

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Ferrol

Ultramar celebra este domingo su patrón con procesión, música y alfombra floral

Habrá misa a las 10.30 en la iglesia del barrio

Redacción
23/05/2026 22:09
Imagen de archivo de la procesión recorriendo las calles del barrio en 2019
Imagen de archivo de la procesión recorriendo las calles del barrio en 2019
Cedida
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El barrio ferrolano de Ultramar se vestirá este domingo de fiesta para celebrar el día de su patrón, Santo Domingo, una celebración que está “fondamente arraigada entre os residentes do barrio”, explican desde la asociación vecinal, que anima a la participación de la ciudadanía. 

Los actos comenzarán a las 10.30 horas con una misa en la parroquia, saliendo posteriormente en procesión por las calles con la imagen y el acompañamiento musical de la AM Virgen del Carmen

Al finalizar, la agrupación dará también un pequeño recital en la plaza. Asimismo, durante toda la jornada se podrá contemplar la alfombra floral, confeccionada por personas voluntarias, en la entrada de la iglesia. 

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