Ultramar celebra este domingo su patrón con procesión, música y alfombra floral

Imagen de archivo de la procesión recorriendo las calles del barrio en 2019 Cedida

El barrio ferrolano de Ultramar se vestirá este domingo de fiesta para celebrar el día de su patrón, Santo Domingo, una celebración que está “fondamente arraigada entre os residentes do barrio”, explican desde la asociación vecinal, que anima a la participación de la ciudadanía.

Los actos comenzarán a las 10.30 horas con una misa en la parroquia, saliendo posteriormente en procesión por las calles con la imagen y el acompañamiento musical de la AM Virgen del Carmen.

Al finalizar, la agrupación dará también un pequeño recital en la plaza. Asimismo, durante toda la jornada se podrá contemplar la alfombra floral, confeccionada por personas voluntarias, en la entrada de la iglesia.