Pcuma, el mapa para conocer los bienes del patrimonio marítimo

San Felipe Jorge Meis

Desde esta semana, la amplia y diseminada red del patrimonio marítimo inmueble de Galicia está disponible para toda la ciudadanía en una web –https://culturamaritima.xunta.gal– de la administración autonómica. El proyecto, que es una de las derivadas del Plan da Cultura Marítima de Galicia, es una iniciativa de la Consellería do Mar que desarrolló la Universidade da Coruña bajo la dirección del doctor arquitecto ferrolano Óscar Fuertes Dopico.

El también profesor universitario y su equipo han estado trabajando durante casi seis años en una iniciativa que, según aseguró la conselleira Marta Villaverde el pasado jueves en la presentación oficial que tuvo lugar en Ribeira, busca “conservar, pór en valor e difundir dun xeito integral a herdanza litoral galega” y lo hace, incidió, a través de un proceso abierto y continuo.

El dique de A Cabana, las ramplas de la ensenada de San Felipe, las cetáreas de la ría o, ya en otras latitudes, la rica tradición conservera, pesquera y marisquera de los municipios costeros del Ortegal y el Eume forman parte de un trabajo audiovisual y documental que ha permitido localizar y estudiar cerca de 1.500 bienes en toda Galicia, pero no de un modo únicamente abstracto o teórico, sino sobre el terreno, recorriendo y peinando cada metro de los 24.000 kilómetros del litoral gallego.

Toda la información puede consultarse en la web. Ahí están los centenares de bienes que integran el censo, con elementos con una identidad muy definida como el dique de A Cabana o la fábrica de conservas ‘El Centauro’, en Cariño– y también de las 28 ‘áreas nai’, entre las que se encuentra San Felipe. Estas últimas se denominan espacios de interés cultural marítimo y refieren enclaves singulares que experimentaron en menor medida los procesos recientes de urbanización, manteniendo así una “estreita relación entre o mar, o territorio e as comunidades”.

En este contexto, San Felipe destaca como núcleo marinero y la información disponible en el visor interactivo y sus respectivas fichas lo destacan por su asentamiento en una “difícil orografía” que se extiende de modo lineal paralelo al canal de entrada de la ría y que está salpicado además por pequeñas infraestructuras portuarias como “peiraos, ramplas e embarcadoiros que dan acceso ao mar ao tecido residencial”, además de cetáreas.

Además de lo que ya está documentado y confirmado empíricamente, el proyecto no se cierra puertas y, por ello, en la página web se incluye un espacio de participación activa –‘Achegas’– que se mantendrá operativo hasta finales de año con el objetivo de recoger nuevas contribuciones que puedan hacer las personas interesadas y de ese modo poder ampliar el conocimiento colectivo de la identidad marítima de Galicia.

Ejemplos

Son decenas los ejemplos de bienes que jalonan la costa de Ferrolterra, pero el censo destaca especialmente el dique de A Cabana, una infraestructura de mareas, destaca el equipo investigador y redactor, que “aproveita o fluxo intermareal para a botadura ou recepción das embarcacións que eran construídas ou reparadas no lugar, enchéndose e baleirándose de auga de maneira natural”.

En este epígrafe también se destaca la fábrica de conservas El Centauro, en la playa de Cariño, que los autores del estudio sitúan como exponente del crecimiento industrial de la villa a lo largo del siglo XX, además de constituir un ejemplo de “arquitectura industrial moderna”. Cerca, por la relación con la Autoridad Portuaria, se destaca también el faro de Illa Pancha, construido en 1857, o la cetárea Medas do Castro, en O Vicedo, en los acantilados de Socastro.

Junto a estos, la investigación también recoge la lonja del Gran Sol o las ramplas de As Xubias, en A Coruña, o la factoría ballenera de Caneliñas en la zona de Carballo, que antes de dedicarse a esta actividad fue también fábrica de salazón.

Además del visor web interactivo, la investigación también se materializa en una colección de 14 volúmenes que recogen las fichas de los bienes inventariados, generando así un trabajo de documentación patrimonial muy completo.