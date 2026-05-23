Nana Literaria o Cristina Prieto, influencer y escritora, impartirá un taller de la aplicación Wattpad en Ferrol

La escritora Cristina Prieto Solano con su premio Torre del Agua por 'Novatas de corazón' Cedida

Conocida en redes sociales como Nana Literaria, la escritora Cristina Prieto Solano impartirá el próximo taller en la biblioteca municipal de Ferrol. Las inscripciones se abrirán este lunes 25 a las 10.00 horas, pudiendo formalizarse a través de la página web del centro, y la sesión se celebrará el jueves 4 de junio, en dos turnos: por la mañana, para público adulto, y por la tarde, para participantes a partir de 15 años.

En esta ocasión, los talleres de escritura que ofrecen desde la biblioteca focalizarán en la plataforma de lectura y de escritura social en línea Wattpad, atendiendo a sus usos, el empleo efectivo y los principales errores que se suelen cometer. Con cerca de 8.000 seguidores en su canal de Youtube y de 20.000 en su cuenta de Instagram, Cristina Prieto pondrá al servicio de la formación su experiencia con esta aplicación, en la que suele escribir también identificándose como Nana Literaria.

El turno para público adulto será de 10.30 a 13.00 y de 16.30 a 19.00 para los jóvenes que superen la quincena de edad y quien desee participar deberá tener vigente el carné de la Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.