Las empleadas del comercio textil llevan a la calle su malestar por el preacuerdo del convenio de ARTE

Las manifestantes cortaron la avenida Nicasio Pérez en una nueva jornada de huelga Daniel Alexandre

Las empleadas del comercio textil de Ferrolterra secundaron una nueva jornada de huelga convocada por la CIG y UGT contra el preacuerdo firmado por CCOO y Fetico con la patronal ARTE (Asociación Retail Textil España), que agrupa a las grandes empresas del sector. El paro no se limitó al cierre o las restricciones en los principales establecimientos, sobre todo en el centro comercial Odeón, sino que también se llevó a la calle, con una manifestación que llegó a cortar la avenida Nicasio Pérez, lo que motivó la intervención de la Policía Local y Nacional.

La CIG asegura que el convenio estatal pendiente de aprobación pero que estaría prácticamente cerrado "empeora as condicións laborais e salariais" e instan a las patronales provinciales a sentarse a "negociar un acordo interprofesional galego que blinde a prioridade aplicativa dos convenios provinciais".

El personal afectado que viene apoyando la movilización desde hace meses apunta directamente a la patronal coruñesa, a la que acusan de "bloquear calquera avance cara a un marco galego de negociación" y denuncian además que "continúa sen constituír a mesa negociadora do comercio vario malia tratarse dun convenio caducado desde o pasado mes de decembro".

La huelga precede a las reuniones de la mesa negociadora de ARTE, previstas para el miércoles (día en el que habrá una movilización ante la sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña, a las 12.00 horas) y el jueves de la próxima semana y para el 2 de junio en Madrid, en las que, según explica la CIG, se tratará de cerrar definitivamente el convenio estatal.