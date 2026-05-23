La jornada de RSE de Vegalsa-Eroski visibiliza el valor de la inclusión y la sostenibilidad

La reunión anual se celebró ayer en las instalaciones de Finca Montesqueiro en Oleiros CEDIDA

La novena edición de la Jornada de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Vegalsa-Eroski reunió ayer a más de un centenar de representantes de distintas entidades del tercer sector. Un año más, la compañía celebra este evento con el objetivo de poner en valor la labor y el compromiso de las organizaciones con las que colabora diariamente en el marco de su estrategia de RSE y que cuentan con un demostrado impacto social y medioambiental.

El encuentro, celebrado en la Finca Montesqueiro (Oleiros) e inaugurado por el director general de Inclusión Social de la Xunta de Galicia, Arturo Parrado, y el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño, permitió reflexionar a través de tres mesas de debate sobre la necesidad de construir alianzas entre el tejido empresarial y el tercer sector que impulsen una sociedad más inclusiva, sostenible y comprometida con las personas.

En 2025, la compañía destinó alrededor de 4,5 millones de euros a su política de RSE, un 7% más que el año anterior. Más del 80% fue aportado directamente por Vegalsa-Eroski mientras que el 20% restante fue aportado por sus clientes con iniciativas como “Céntimos Solidarios”, “Zampakilos Solidario”, la “Gran Recogida” en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y “La Compra de tu Vida”, a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Inclusión y sostenibilidad

La primera de las tres mesas de la jornada se centró en la sostenibilidad bajo el título “La energía que nos cambia. El impacto que nos une”, abordando el compromiso de Vegalsa-Eroski con la reducción del desperdicio alimentario, el reciclaje y el desarrollo de proyectos medioambientales en colaboración con AMICOS, como la reciente plantación de árboles realizada en el Monte A Caridade (Monterrei), una de las zonas más afectadas por los incendios forestales de 2025. En este espacio participaron el gerente de Calidad en Vegalsa-Eroski, Ricardo Castro, la técnico de RSE en Vegalsa-Eroski, Irasema Dámaso, y el responsable del Área de Alianzas con Personas y Empresas en AMICOS, Miguel Beiro. Además, la entidad fue la encargada del photocall solidario de esta edición.

La segunda mesa puso el foco en las alianzas sociales consolidadas de Vegalsa-Eroski con entidades y proyectos de largo recorrido. Lo hizo bajo el título “Empatía en movimiento” y contó con la participación de la directora de proyectos y terapeuta ocupacional de Fundación ENKI, Sara González –quien compartió diferentes proyectos de la entidad que cuentan con apoyo de la compañía de distribución, como son la carrera ENKI o la venta de gafas solidarias en supermercados Eroski y Autoservicios Familia para ver el eclipse del próximo mes de agosto-; la responsable del programa de habilidades de Vida en Down Coruña, Ana Canosa –centrándose en los proyectos de autonomía para los usuarios de esta entidad– y la psicóloga y encargada de talleres en Fundación Hospitalarias Betanzos, Sofía García-Ramos, que destacó la iniciativa de lavado de coches solidario puesta en marcha recientemente en el Eroski Center de Betanzos y que cosecha excelentes resultados.

La última mesa de la jornada, “Arte y parte en la inclusión”, estuvo dedicada a las nuevas alianzas que se están impulsado por Vegalsa-Eroski en el ámbito social en este año y que contó con la participación de la gerente de la Asociación Fraternidad, Mayca González Collado, y de la responsable de Diversidad, Equidad e Inclusión en Fundación SIFU, Marta Arias. Esta mesa sirvió además como escenario para escenificar una donación para cada una de las entidades presentadas -de cara a contribuir con sus proyectos sociales en marcha- y que suma al apoyo que Vegalsa-Eroski mantiene en activo con más de 70 entidades sociales en este momento. La jornada incluyó un reconocimiento a los establecimientos Eroski y Autoservicios Familia participantes en el proyecto bolsas solidarias. El broche final del encuentro corrió a cargo de Fundación SIFU, que ofreció una actuación musical muy especial protagonizada por uno de sus usuarios, Loewis González, y que puso el foco en el talento, la inclusión y el poder transformador de la cultura como herramienta de integración social.

Sobre Vegalsa-Eroski

Vegalsa-Eroski cuenta en Galicia, Asturias y Castilla y León con 291 establecimientos entre propios y franquiciados bajo las marcas comerciales hipermercados y gasolineras Eroski, Eroski Center, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox y Eroski Rapid.

Su estructura comercial se complementa con una moderna plataforma de mercancías generales en Sigüeiro, A Coruña, dotada con tecnologías logísticas de última generación, además de las plataformas de productos frescos de A Coruña y centros de redistribución en Vigo y Ourense.