La ferrolana en Marruecos Rita G. Rivera elige a su ciudad para exponer en la Fundación Didac

Rita G. Rivera se formó artísticamente en Salamanca, Vigo, Madrid y Barcelona Cedida

La artista ferrolana Rita G. Rivera inauguró este mismo sábado 23 en la Fundación Didac de Santiago de Compostela su primera gran exposición individual en Galicia, compuesta por 55 imágenes inéditas de su proyecto ‘Hamartia’. Esta propuesta constituye un relato poético sobre su ciudad natal y un claro reflejo de su forma de entender la fotografía, no como una herramienta de captura de la realidad sino como una forma de creación capaz de producir obras cercanas a la lírica.

Hasta el 11 de septiembre estará disponible en el centro esta muestra en la que se recrea “una imagen de Ferrol que existe en nuestra mirada, en nuestro conocimiento del territorio, pero sobre todo en la memoria y el corazón de sus habitantes”.

Según Rita G. Rivera, ‘Hamartia’ juega con el adentro y el afuera, interpretando este último como la misma ciudad y su historia, en la que percibe una redención colectiva, y establece un paralelismo entre los exilios personales y vitales, así como el del propio territorio.

El visitante podrá ir diseñando su propio recorrido por la exposición, a pesar de que en la misma existen lugares pensados para detenerse y otros para ser simplemente transitados.

Artista

La fotografía es tan solo una de las disciplinas con las que trabaja Rita G. Rivera, ya que también figura su firma en proyectos de diseño, ilustración (en libros como ‘Contrahistorias de Galicia’ y ‘El Gran Sol’) y cerámica, en este último caso destacando la creación de su marca Sania.

Actualmente, la ferrolana está afincada en Marruecos, donde tiene su propio estudio de arte, y su obra está representada por MCC Gallery en Marrakech.