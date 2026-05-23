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Ferrol

Ferrol recupera la conmemoración de la patrona de la Policía Local después de 25 años sin celebrarse

Hubo una misa en San Julián y la entrega de reconocimientos en el Salón de Plenos

Redacción
23/05/2026 22:24
Foto de familia de los participantes en el acto de este sábado
Foto de familia de los participantes en el acto de este sábado
Cedida
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Después de un cuarto de siglo sin celebrarse, la Policía Local de Ferrol conmemoró este sábado el día de Santa María Auxiliadora, su patrona, con una misa en San Julián y un acto en el Salón de Plenos presidido por el alcalde, José Manuel Rey Varela, quien valoró la labor diaria de un “corpo fundamental para o bo funcionamento e a seguridade da nosa cidade”, dijo. 

La cita sirvió también para entregar diez medallas al mérito policial y rendir homenaje a los 38 agentes jubilados a lo largo de estos años, a los que el regidor quiso trasladar que su dedicación “deixou unha fonda pegada neste Concello; o voso legado permanece e guía”. 

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