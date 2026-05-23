Ferrol recupera la conmemoración de la patrona de la Policía Local después de 25 años sin celebrarse

Foto de familia de los participantes en el acto de este sábado Cedida

Después de un cuarto de siglo sin celebrarse, la Policía Local de Ferrol conmemoró este sábado el día de Santa María Auxiliadora, su patrona, con una misa en San Julián y un acto en el Salón de Plenos presidido por el alcalde, José Manuel Rey Varela, quien valoró la labor diaria de un “corpo fundamental para o bo funcionamento e a seguridade da nosa cidade”, dijo.

La cita sirvió también para entregar diez medallas al mérito policial y rendir homenaje a los 38 agentes jubilados a lo largo de estos años, a los que el regidor quiso trasladar que su dedicación “deixou unha fonda pegada neste Concello; o voso legado permanece e guía”.