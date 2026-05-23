Éxito de participación en el viaje a Ortigueira del Foro Cidadán polo Ferrocarril

El tren de las 10.45 con destino a Ortigueira cubrió todas las plazas Cedida

El viaje reivindicativo entre Ferrol y Ortigueira promovido por el Foro Cidadán polo Ferrocarril fue un éxito, al cubrirse la totalidad de las plazas de este servicio de ancho métrico. Una de las portavoces de la plataforma, la historiadora Esperanza Piñeiro, quiso resaltar que no solo hubo una alta participación en la acción de protesta, sino que también viajaron en el convoy de lo que antes era FEVE "moitos pasaxeiros e pasaxeiras que, como cada día, utilizan o tren para desprazarse pola comarca".

Piñeiro incidió en que sus demandas pasan por una "maior atención e coidado desta liña de ancho métrico que conecta con Ribadeo "y que depende, recordó, de una gerencia que tiene su sede en Asturias. "Pedimos que esa competencia se transfira á Xunta ou que se cree unha xerencia que sexa quen de atender como é debido a liña que pasa por Galicia". La reivindicación se basa en que el tramo "sofre un grande abandono e non está o suficientemente atendida, con moitísimas incidencias que provocan que as persoas usuarias teñan moitas veces dificultades para chegar a tempo ao seu traballo, ao médico ou ao seu centro de estudos". "Debe mellorarse o trazado", añadió la portavoz del Foro Cidadán, "e tamén máis persoal porque en moitas ocasións non hai interventor e non permite contabilizar os pasaxeiros nas estatísticas".

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A su llegada a Ortigueira, los pasajeros han sido recibidos por vecinos y vecinas de la localidad, incluidos representantes políticos. Desde la estación hasta la plaza del Concello portaron una pancarta exigiendo inversión para "dotar a Ferrolterra dun tren digno".