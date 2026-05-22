Tres paseos culturales para pacientes con cáncer por Mugardos, Covas y Valdoviño

Sanesteban, Pisani y Esteban, eeste jueves, durante la presentación de los ‘Paseos’ Jorge Meis

La delegación ferrolana de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) presentó este jueves la segunda edición de sus ‘Paseos Culturais por Ferrolterra’, una actividad dirigida especialmente a pacientes oncológicos y a sus familiares con el objetivo de disfrutar de la naturaleza y el patrimonio cultural, además de convivir entre un centenar de participantes.

Las plazas están ya cubiertas para las tres citas previstas: el 23 de mayo conocerán en Mugardos el Museo do Caldoval, el monasterio de Santa Catalina y el Casino Mugardés, regresando en lancha. El 30 visitarán el faro de cabo Prior con un guía, compartiendo después una comida en la zona, y finalmente el 6 de junio harán un recorrido por Valdoviño, con paradas en la laguna, Praia Pequena, mirador de O Paraño y las playas de Rosela, Prados y Pantín.

El acto, capitaneado por la presidenta y vicepresidenta de la entidad, Isabel Estevan y Mabel Sanesteban, sirvió también para inaugurar en la sede el nuevo Espazo Activo Contra o Cancro, una sala multiusos que está patrocinada por la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, que también respalda los Paseos Culturais junto a los concellos implicados. Lorena Pisani fue la encargada de representar al Puerto en el ‘corte de cinta’.