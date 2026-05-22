Premio para las mejores ideas escolares para concienciar a peatones y conductores de Ferrol

Concurso escolar de ideas Ferrol máis seguro para os peóns Jorge Meis

No es casualidad que la mayoría de las actividades que propone el Concello de Ferrol en el marco de la Semana da Seguridade Viaria estén enfocadas a menores. Ya no solo por el hecho de que están en etapas en las que fijan valores que les acompañarán el resto de su vida, sino también porque los mensajes que les calan a ellos y ellas después llegarán a los adultos de sus familias, muchas veces, en forma de “bronca”, explica la concejala de Movilidad y Seguridad, Pamen Pieltain.

“Son quienes les dicen a sus padres que no se puede usar el móvil al conducir”, ejemplifica, agradeciendo que ejerzan de correa de transmisión y mostrándose de nuevo entusiasmada con las propuestas que recibieron este jueves en el concurso escolar de ideas ‘Un Ferrol máis seguro para os peóns’, dirigido al alumnado de 4º y 5º de Educación Primaria de la ciudad, que llenó la antigua capilla del Torrente Ballester.

Pamen Pieltain | “Con el 'road show' les damos un bofetón de realidad a los jóvenes” Más información

“Suena a tópico, pero nos costó mucho decidirnos porque todos estuvieron fenomenales”, reconocía la concejala, valorando especialmente su imaginación y creatividad, pero también lo bien documentados que estaban todos los trabajos. El Concello les entregó previamente un kit de construcción y, con él, debían hacer un mapa de la ciudad para explicar su proyecto.

Grandes ideas

El primer galardón recayó en el colegio Tirso de Molina, que presentó una propuesta de sensores para instalar en los pasos de peatones de cara a impedir el paso de vehículos mientras hubiese personas cruzando. “Además de ser una idea muy buena, se valoró que la expusieran sin papeles y demostrando una oratoria estupenda”, sostiene Pamen Pieltain.

El alumnado del Tirso cuando se anunció el ganador Jorge Meis

En segundo lugar, el Santa Juana de Lestonnac sorprendió con un plano de Ferrol que era, literalmente, una tableta de chocolate Nestlé para hacerle un guiño a la cuadrícula de A Magdalena. En su caso, situaron los aparcamientos, defendiendo un sistema en el que se obligase a los coches a usarlos y el centro fuese enteramente peatonal.

Escolares del Lestonnac con su segundo premio Jorge Meis

Por último, cerrando el podio, el alumnado del Valle-Inclán sorprendió con un sistema para los pasos de cebra que no solo daba indicaciones para personas con discapacidad, sino que involucró al ‘Makako’ de Ferrol Mola, que es quien daba permiso para cruzar y agradecía la paciencia a los conductores.

El Valle-Inclán con su galardón Jorge Meis

Asimismo, recibieron menciones especiales los CPR San Rosendo y Cristo Rey, a la Inclusión y la Investigación, respectivamente. Los primeros realizaron una escenificación en la que cada escolar representaba un papel, tanto de coche como de personas con algún tipo de discapacidad, para visibilizar los retos de moverse por la ciudad, mientras que los segundos firmaron un estudio exhaustivo sobre los atropellos en la urbe durante el año pasado. “Les agradecemos mucho, a alumnado y docentes, el esfuerzo que han hecho, y mucho más en época de exámenes”, traslada la concejala.

El Torrente estuvo lleno de niños y niñas Jorge Meis

Más actividad

A la Semana da Seguridade Viaria todavía le queda programa por delante. Este viernes, de 16.00 a 20.00, estará en la plaza de la Constitución el simulador de retención infantil SRI abierto a la ciudadanía, mientras que el domingo se celebrará la quinta carrera solidaria en favor de las víctimas de siniestros de tráfico ‘Corremos por eles’. La salida y la meta será en la plaza de Armas, participando personas de todas las edades y donando lo recaudado a Stop Accidentes y Aesleme.