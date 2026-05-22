Mar Lago y Álex Martínez compiten este martes por ser el mejor cocinero gallego de 2026

Mar Lago y Álex Martínez han recibido varios premios en los últimos tiempos Daniel Alexandre

El próximo martes se dará a conocer al fin el ganador del certamen a Cociñeir@ Galego@, un evento que se celebra cinco semanas después de conocer a los finalistas, entre los que se encuentran los cocineros ferrolanos Mar Lago y Álex Martínez (Restaurante Bacelo).

Este evento llega a su fin con la celebración de una gala en la que se podrá conocer quién se alzará finalmente con el preciado título.

El acto tendrá lugar el próximo martes, 26 de mayo, a las 19.00 horas, en el Auditorio Mar de Vigo, donde los cocineros prepararán ante el público un plato representativo de sus cocinas.

En el caso de Lago y Martínez, elaborarán flores de calabacín rellenas de queixo da Zoca (Queixerías do Eume) y espinacas, calabacín encurtido y emulsión de aceituna negra.

Junto a ellos elaborarán sus platos también el resto de finalistas: Antón Castro, de Casa Gaibor (Guitiriz, Lugo); Andrés Torreiro, de D’Obra, (Melide, A Coruña); Marcos S. Area, de ‘é restaurante’ (Marín, Pontevedra), y finalmente, Antonio Novas, de Trasmallo (Pontevedra). Tras el cocinado tendrá lugar la entrega del premio, que al igual que en anteriores ediciones, se decidirá mediante un sistema mixto que combina el voto del público y del jurado”.