Los actores Jesús Outes ‘Meiriño’ y Ledicia Sola visitan el Duplex en un pase especial

Fotograma de la película 'Dos días' Cedida

La película ‘Dos días’ que se estrenó este mismo viernes en el Duplex Cinema, dirigida por Gonzaga Manso, tendrá un pase especial este sábado 23, a las 17.25 horas, al contar con la visita de los actores protagonistas, Jesús Outes ‘Meiriño’ y Ledicia Sola.

Con el premio del Público obtenido en el Festival de Málaga, esta obra constituye toda una oda a la vida y a las personas que se resisten a dejar de disfrutarla. El espectador extraerá este mensaje siguiendo la historia de José Antonio, un hombre de 89 años que está perdiendo la memoria pero que aún así rechaza depender de otros y a dejar de hacer lo que acostumbró durante toda su vida.

Por este motivo, un día convence a su amigo Mindo, al que hace años que no veía, de salir a pesar en barca, a pesar de que su familia se lo prohibía. La excursión se complica cuando se quedan sin gasolina, a la deriva en el mar, y el paseo se transforma en un viaje por la amistad y la aceptación del paso del tiempo.