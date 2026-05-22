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Selectividad

Los 832 aspirantes a las PAU en Ferrol, Eume y Ortegal ya tienen asignadas sus sedes de examen

La mayor parte de los centros educativos de la ciudad naval realizarán las pruebas en la EPEF

Redacción
22/05/2026 23:32
Estudiantes matriculados en las PAU del pasado 2025 en Ferrol
Estudiantes matriculados en las PAU del pasado 2025 en Ferrol
Jorge Meis
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La primera semana de junio empezarán los exámenes de las Probas de Acceso á Universidade –PAU–, cuya convocatoria ordinaria tendrá lugar entre el martes 2 y el jueves 4 del próximo mes. Son un total de 832 alumnos y alumnas los que están matriculados para evaluarse en Ferrol, que ya están divididos entre las dos comisiones delegadas que alberga el Campus Industrial de la ciudad.

Tal y como trasladan desde la Comisión Interuniversitaria de Galicia –CiUG–, estas dos sedes en las que se realizarán las PAU corresponden a la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, un centro que tiene asignados un total de 415 estudiantes, y a la Facultade de Humanidades e Documentación, donde está previsto que se examinen 417 personas.

La EPEF (comisión delegada número 13) acogerá íntegramente a alumnado de centros educativos del concello de Ferrol: los IES Concepción Arenal, Sofía Casanova, Saturnino Montojo, Canido, de Catabois y Ricardo Carvalho Calero; los CPRs Tirso de Molina y Plurilingüe Sagrado Corazón, los CIFPs Ferrolterra y Rodolfo Ucha Piñeiro, así como la Epapu Santa María de Caranza y la Escuela de Especialidades Antonio Escaño.

En Humanidades, además del CIFP Leixa y la Escola Náutico-Pesqueira, también figuran los IES Breamo, Ortigueira, Cabo Ortegal, Punta Candieira, de Fene, As Telleiras, de Mugardos, Moncho Valcarce, Terra de Trasancos y Fernando Esquío, así como el CIFP Fraga do Eume y el CPR Santiago Apóstol.

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