Los 832 aspirantes a las PAU en Ferrol, Eume y Ortegal ya tienen asignadas sus sedes de examen

Estudiantes matriculados en las PAU del pasado 2025 en Ferrol Jorge Meis

La primera semana de junio empezarán los exámenes de las Probas de Acceso á Universidade –PAU–, cuya convocatoria ordinaria tendrá lugar entre el martes 2 y el jueves 4 del próximo mes. Son un total de 832 alumnos y alumnas los que están matriculados para evaluarse en Ferrol, que ya están divididos entre las dos comisiones delegadas que alberga el Campus Industrial de la ciudad.

Tal y como trasladan desde la Comisión Interuniversitaria de Galicia –CiUG–, estas dos sedes en las que se realizarán las PAU corresponden a la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, un centro que tiene asignados un total de 415 estudiantes, y a la Facultade de Humanidades e Documentación, donde está previsto que se examinen 417 personas.

La EPEF (comisión delegada número 13) acogerá íntegramente a alumnado de centros educativos del concello de Ferrol: los IES Concepción Arenal, Sofía Casanova, Saturnino Montojo, Canido, de Catabois y Ricardo Carvalho Calero; los CPRs Tirso de Molina y Plurilingüe Sagrado Corazón, los CIFPs Ferrolterra y Rodolfo Ucha Piñeiro, así como la Epapu Santa María de Caranza y la Escuela de Especialidades Antonio Escaño.

En Humanidades, además del CIFP Leixa y la Escola Náutico-Pesqueira, también figuran los IES Breamo, Ortigueira, Cabo Ortegal, Punta Candieira, de Fene, As Telleiras, de Mugardos, Moncho Valcarce, Terra de Trasancos y Fernando Esquío, así como el CIFP Fraga do Eume y el CPR Santiago Apóstol.