“Las personas mayores de 45 aportan saber hacer, experiencia y nuevas visiones en la empresa”

Gabriel Casas X.G.

En el polígono industrial de Bergondo está Genesal Energy, una empresa dedicada a la fabricación de grupos electrógenos. Gabriel Casas, del departamento de Recursos Humanos, señala que actualmente buscan perfiles “para todo tipo de puestos, desde la parte de fabricación (mecánicos y montadores, electricistas e instaladores) hasta la oficina técnica, ingenieros, delineantes, personal de compras e incluso de puestos más de staff, como recursos humanos o administración”. Como muchas firmas del sector industrial, Genesal está “en expansión y queremos ampliar plantilla en todos los departamentos”.

Casas explica que la empresa “venía con viento de cola desde hace algún tiempo porque nos dedicamos al sector energético, que está en auge, y cuestiones como la guerra de Ucrania, el apagón y todo lo que es ‘data center’ nos ha dado un impulso grande que nos ha llevado a triplicar en todos los sentidos, desde personal hasta facturación e instalaciones” tras más de 30 años de trayectoria.

En cuanto a los perfiles, Genesal busca “sobre todo experiencia, que hayas trabajado en sectores afines, no necesariamente en este porque es muy específico, pero sí del metal, la mecánica, electricidad... Y aquí las personas mayores de 45 suelen aportar saber hacer, experiencia y nuevas visiones y formas de trabajar”.