Las dos cuentas del cementerio de Santa Icía arrojan a día de hoy un saldo de casi 32.000 euros

Estado que presentaba el Cementerio de Santa Icía Jorge Meis

Los propietarios de nichos en el cementerio de Santa Icía convocaron hace semanas una reunión para este viernes. Un encuentro que, desde la comisión del camposanto, presidida por el párroco Cándido Otero, aseguran que no se ha organizado por parte de ninguno de sus responsables, cuando es el órgano competente para hacerlo y que lo hará en fechas próximas.

Además, ante las quejas de algunos propietarios que aseguraban que los números no eran claros en los últimos tiempos y que se desviaba dinero para otras cuentas de la Iglesia, así como que no se pagaba a la anterior empresa responsable, la misma comisión desmiente tales afirmaciones y ha publicado en sus canales de comunicación recibos que justifican los pagos en los meses previos a la rescisión del acuerdo contractual, por incumplimiento de las labores que se establecían en el pliego, hecho del que se dio cuenta en este periódico. Asimismo, aseguran que en una ocasión, por un error de la propia entidad financiera, se pasó un recibo de otra parroquia, pero fue algo que se subsanó tan pronto como se percataron del error.

Dicho lo cual, la comisión acredita el pago de los recibos de febrero, marzo y abril, a razón de 423 euros cada uno, lo que evidenciaría que la empresa encargada de los trabajos no habría cumplido su parte del contrato, pese a seguir cobrando por ello.

Cementerio de Santa Icía, que parecía un entorno selvático Jorge Meis

Desde el órgano gestor del cementerio también se publica copia del contrato con la nueva empresa, Ferrolterra Multiservicios, a la que la propia comisión gestora abonará 5.082 euros anuales, fraccionando el pago en mensualidades.

Por otra parte, el órgano que gestiona el cementerio también acredita que las cuentas están saneadas, y eso pese a que algunos propietarios llevarían hasta 15 años sin abonar la cuota fijada en los estatutos. También explican que otros propietarios siguen pagando la cantidad establecida hasta hace tres años, que era de 2 euros. Dicho lo cual, informan de un saldo de 8.092 euros en una entidad bancaria y 23.800 más en una segunda cuenta, lo que supone un montante total de casi 32.000 euros (31.932).

Aseguran también que "la comisión se puso en contacto en reiteradas ocasiones con la empresa concesionaria para que cumpliera su parte del contrato y se ha demostrado que el cementerio cumplió, mensualmente, con la suya". También advierten que el órgano gestor "en ningún momento dejó de pagar la limpieza, ni dejó de contratar a otra empresa por falta de liquidez en las cuentas, sino porque ya se había pagado el servicio y este no se había realizado, por eso se reclamó el cumplimento, sin obtener respuesta", aseguran.

Explican además que la comisión, "ante el descuido continuado de la anterior concesionaria que, no obstante, seguía beneficiándose de la concesión de enterrar, con lo que ello le reportaba", formalizó el pasado 5 de mayo el nuevo contrato. Informan además que la nueva compañía que se ocupará del servicio "se ha hecho cargo de los trabajos en cuanto ha sido posible", ya que la situación del tiempo han condicionado ese inicio de la prestación.