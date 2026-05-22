“La expectativa es buena en el sector del mecanizado, lo que nos permitirá seguir creciendo”

Francisco Ameneiros X.G.

Acebron Group es una firma consolidada en el ecosistema industrial de la comarca, particularmente en As Pontes. En el polígono de Penapurreira tiene tres talleres. Es una empresa que se dedica a mecanizado de piezas metálicas de mediano y gran tamaño para sectores como el eólico, aeroespacial y, en general, las energías renovables. El responsable de Recursos Humanos, Francisco Ameneiros, explicaba este jueves que, “por suerte, la situación de la empresa es buena y a día de hoy estamos buscando ampliar plantilla tanto en taller como en oficinas, en lo que es estructura indirecta”. Más concretamente está intentando incorporar perfiles especializados en prevención de riesgos laborales, para el taller de mecanizado –como torneros y fresadores y para repaso final de pieza–, así como soldadores y pintores.

“Las perspectivas”, sostiene Ameneiros, “son que haya bastante trabajo para el futuro y con expectativas de crecimiento” en una plantilla que actualmente está formada por 93 personas. “Queremos incorporar a otras seis en el taller antes de acabar el año”, señala el responsable de Recursos Humanos, que destaca la importancia de que en la empresa haya un “mix de gente veterana y de un perfil más júnior que pueda continuar formándose dentro ante la dificultad de encontrar personal cualificado fuera”.