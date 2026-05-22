La Editorial Dykinson publica un libro con un nuevo capítulo alrededor de la Marca Ferrol

Elisa María Fraga Galdo, en la Facultade de Ciencias do Traballo de Ferrol Cedida

La cuarta edición de un libro que acaba de publicar la Editorial Dikinson, una referencia estatal en temáticas de Derecho, Empresa y Humanidades, incluye el capítulo ‘Recursos Humanos y Marca Ferrol: Un estudio desde la perspectiva del deporte’, firmado por el profesor de la Facultade de Humanidades e Documentación local, Joaquín Enríquez, y la alumna del máster en Prevención en Riscos Laborais e Riscos Comúns, que también se imparte en el municipio, en Ciencias do Traballo, Elisa María Fraga, así como por los profesores del Campus de A Coruña José Javier Orosa y Begoña Álvarez.

El capítulo que se incluye en el libro ‘Economía y empresa iberoamericana. Desafíos actuales de la economía, instituciones y empresas’ se originó a raíz del Trabajo de Fin de Grado que presentó Elisa María Fraga en el curso 2024/25, cuando todavía cursaba el grado en Relacións Laborais e Recursos Humanos, también en Ferrol.

Los tres profesores que le acompañan en las firmas del capítulo, que está centrado en la metodología cualitativa utilizada en el trabajo académico y basada en entrevistas directas, fueron los directores de este trabajo, que estudia la relación entre el deporte de base, el marketing territorial y la empleabilidad de los jóvenes de la ciudad.