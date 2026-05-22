La capilla de la Orden Tercera acoge este viernes la celebración del Jubileo Franciscano

El Jubileo Franciscano solo se podrá ganar en la Orden Tercera Daniel Alexandre

La capilla de la Orden Tercera de Ferrol será el único templo de la ciudad en el que se pueda ganar el Jubileo Franciscano, al que le dedican hoy una celebración con motivo de los actos conmemorativos del 800 aniversario del fallecimiento de San Francisco de Asís. Será desde las 18.30 horas, abierto a todas las personas que deseen asistir, y se entregará a cada una de ellas un ramillete.

El acto estará presidido por Cándido Otero y en él se abordarán la vida y obra del santo desde una perspectiva divulgativa, destacando su influencia espiritual, social y cultural en su época, explican los terciarios ferrolanos, cuyo objetivo con esta jornada es “acercar el mensaje de San Francisco no solo a creyentes, sino también a cualquiera que esté interesado en valores universales como la paz, la sencillez o el respeto por la naturaleza”.

“Hermano Sol”

Uno de los ejes sobre los que girará la celebración será el ‘Cántico de las Criaturas’, una de las obras más conocidas del santo, al que también se le llama ‘Cántico del Hermano Sol’, y que está considerado como uno de los primeros textos literarios en italiano.

“Es una pieza clave del pensamiento medieval en el que propone una visión innovadora de la relación entre el ser humano y su entorno, presentando la naturaleza como una comunidad de hermanos y hermanas”, apuntan desde la Orden Tercera, valorando que “este enfoque, adelantado a su tiempo, conecta hoy con preocupaciones contemporáneas como la sostenibilidad, el cuidado del medioambiente y la convivencia armónica con el planeta, así que sigue siendo objeto de interés”.

Además, aprovechando el contexto primaveral, se hará entrega, como “gesto simbólico”, de unas flores bendecidas a todas las personas que se animen a acudir a la capilla franciscana como recuerdo del jubileo conmemorativo en un espacio histórico de Ferrol.