Isabel Turnes | “La atención continua al paciente crónico, evitando ingresos innecesarios, es una prioridad para la profesión”

Isabel Turnes, instantes antes de dar comienzo la Xornada de Enfermería en el CHUF Jorge Meis

Isabel Turnes Cordero ostenta la dirección de Enfermería del Área Sanitaria de Ferrol desde el 2024 y es la presidenta del comité organizador de la II Xornadas de Enfermaría. Hablamos con ella sobre la relevancia de este evento.

¿Qué importancia tiene esta sesión en el Marcide?

Esta jornada, la segunda que organizamos en nuestra área, supone un punto de encuentro entre los profesionales que dependen de la Dirección de Enfermería. El objetivo es compartir conocimiento científico y experiencias, entre nosotros y el resto de profesionales de Galicia. Los temas se han escogido intentando responder a la realidad asistencial que vivimos en el día a día, dando valor a los más innovadores y, aprovechando que es el 50 aniversario del hospital, haciendo también un recorrido por todos estos años de evolución de las distintas especialidades.

¿Qué se trató en los talleres previos del miércoles?

Pues hemos priorizado las necesidades reales en nuestro día a día, áreas muy prevalentes en la práctica enfermera, que requieren competencias técnicas específicas, como el manejo de estomas o las úlceras o dar a conocer el trabajo de un equipo de accesos vasculares, entre otros.

¿A quién va dirigido el evento?

El propio día de la jornada ya está abierto a las distintas categorías profesionales. Por lo que se da espacio a cada una de ellas (técnicos de grado medio y superiores, terapeutas ocupacionales, logopedas, fisioterapeutas y enfermeras), y se presentan los proyectos en los que estamos inmersos en el Área Sanitaria. Venimos de un par de años muy prolíficos, con profesionales muy potentes en todas las categorías, con investigaciones novedosas y es importante dar visibilidad a este potencial.

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¿De dónde proceden estos profesionales sanitarios?

Pues toman parte profesionales de diversas áreas sanitarias, como A Coruña, Santiago y Pontevedra, además de la nuestra. En los talleres, en cambio, prácticamente el 100% de los participantes son de la propia Área Sanitaria.

¿Cómo cree que ha cambiado la profesión en los últimos años?

La enfermería se ha constituido como un pilar básico en la sanidad, está en un continuo desarrollo profesional y una creciente especialización. Está ampliamente reconocido el liderazgo de enfermería en el cambio necesario de paradigma de los sistemas sanitarios, que deben ser sistemas centrados en el paciente, en procesos y no en la enfermedad aguda. La atención al paciente crónico, en su seguimiento, evitando descompensaciones e ingresos innecesarios, es una prioridad para poder conseguir resultados en salud. La promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la rehabilitación hasta conseguir el autocuidado del paciente, la atención integral y holística son funciones específicas de nuestra profesión.

¿Cuáles son las principales reivindicaciones que tiene este sector profesional?

La enfermería basa toda su práctica y experiencia en el conocimiento y evidencia científicos. Tenemos el conocimiento, las habilidades y las aptitudes necesarias para desarrollar competencias plenas, pero es imprescindible el reconocimiento de las especialidades pendientes, la figura de la enfermera de práctica avanzada, y el desarrollo de la investigación dentro de la práctica habitual. El compromiso de la Enfermería dentro del equipo multidisciplinar es muy elevado, y eso conlleva unos cuidados más eficientes y seguros. Por tanto, el desarrollo de la especialización, la adecuación de ratios, la investigación, la captación y retención de talento, son nuestras necesidades más inmediatas.

¿Cuántos profesionales ejercen en esta Área Sanitaria?

A día de hoy son más de 800 los profesionales de Enfermería que trabajan aquí, en esta demarcación sanitaria