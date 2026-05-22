Investigadoras del Citeni estudian un material capaz de depurar agua contaminada en Ferrol

Las investigadoras Ana Ares y María José Abad lideran el ‘Panicl3an’ Cedida

Personal investigador del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, que se sitúa en el Campus Industrial de Ferrol, está trabajando en un proyecto que trata de aportar una solución a la depuración de agua contaminada, utilizando un material impreso en 3D.

Las investigadoras María José Abad López y Ana Isabel Ares Pernas lideran este proyecto, en el que trabajan junto a Aurora Lasagabáster Latorre, Sonia Dopico García y las doctorandas Claudia Quintero Rodríguez y Beatriz Combarro Souto. Todas pertenecen al grupo de Polímeros del Citeni, donde se diseñan y fabrican materiales como el protagonista en este caso, capaces de interactuar con contaminantes presentes en el agua y retenerlos en la superficie.

El proyecto se denomina ‘Panicl3an’, y toma sus primeras letras del polímero en cuestión, la polianilina, un elemento que se combina con materias primas de origen renovable como la lignina, que se puede encontrar en la biomasa vegetal y constituye un residuo de la industria del papel.

Gracias a la utilización de la impresión 3D, es posible crear estructuras complejas con mucha porosidad, de manera que se facilita el paso del agua a través del material y se aumenta la superficie de contacto, mejorando así la capacidad de capturar contaminantes. En los ensayos ya realizados con soluciones tintadas se han constatado signos de la eficacia del sistema, ya que el agua pierde intensidad de color tras entrar en contacto con las muestras.

Utilidades

El ‘Panicl3an’ también estudia el comportamiento eléctrico de estos materiales, abriendo la posibilidad de detectar cambios en su propio estado o en la calidad del agua, además de la depuración.