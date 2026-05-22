Ferrol acogerá su primera jura de bandera civil fuera del Arsenal e instalaciones militares

Un momento de la intervención del alcalde y el Almirante Jefe Concello

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, junto con el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar, presentaron este viernes, en el concello, un evento que se cree que no tiene precedentes en la ciudad: una jura de bandera civil que va a tener lugar en la plaza de Armas.

El evento se enmarca en los actos del 300 aniversario de la ciudad de Ferrol como departamento marítimo. La cita, "de fonda carga simbólica e emocional", como expresó el regidor, pretende facilitar a aquellos ciudadanos que así lo deseen que expresen de forma pública su compromiso con el Estado.

El acto se celebrará el 20 de junio en la referida céntrica plaza de la ciudad. Las personas que deseen participar en el evento podrán anotarse ya en la oficina delegada de Defensa en Ferrol, situada en el número 26 de la calle Cuntis (planta baja), o bien descargar la solicitud en esta página web.

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Desde el Consistorio se recordó, asimismo, que se habilitarán zonas para que la ciudadanía presencie el evento y quien lo desee pueda "representar su vínculo con los valores constitucionales y con la propia nación española", declaró el almirante.

Tres siglos

El alcalde recordó que esta iniciativa se enmarca en el 300 aniversario del impulso al crecimiento de Ferrol, "cando hai tres séculos, no ano 1726, a decisión de establecer aquí un dos principais departamentos marítimos da Coroa marcou para sempre o destino desta cidade e, a partir dese momento, deixou se ser só un enclave costeiro para converterse nun dos grandes centros estratéxicos navais de España", rememoró el regidor.

Rey Varela también apuntó que "as infraestruturas militares e civís non so transformaron a paisaxe urbana, senón tamén a alma desta cidade e a Armada desempeñou, e segue a facelo, un papel fundamental nesta historia, como motor económico e social".

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Por ello, el regidor apuntó que "queremos celebrar este aniversario, que é moito máis ca unha efeméride histórica, con toda a cidadanía", que podrá aprovechar "unha oportunidade única para mirar atrás con orgullo e, ao mesmo tempo, saudar a un futuro que xa está aquí e no que Ferrol seguirá sendo referencia naval e militar".

Posible ampliación

El primer edil de la ciudad también aprovechó la presencia de Rubio Bolívar para agradecer a la Armada que haya puesto en marcha esta iniciativa y por su "compromiso continuo" con Ferrol, que queda patente, dijo, con su respaldo a los grandes proyectos de la ciudad. El agradecimiento lo hizo extensivo al vicealmirante, cuya implicación y apoyo "resultan fundamentais para poder facer unha celebración desta envergadura".

Por su parte, el Jefe del Arsenal agradeció al alcalde y al Ayuntamiento la "magnífica oportunidad que nos ofrecéis para realizar esta jura fuera de las instalaciones militares y en un marco tan incomparable como la plaza de Armas, el corazón de la ciudad". También expresó que se trata de "un acto militar, solemne, que permite a los ciudadanos expresar su fidelidad y lealtad a España a través del mayor signo de la nación que es su bandera", motivo por el cual animó a la población a participar.

Rubio Bolívar también recordó que se ha establecido un límite máximo de 250 jurandos, cifra que podría ser susceptible de ampliación si hubiera mayor demanda, llegando incluso a instalar dos enseñas a la vez.