Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

“Estamos viendo cada vez más personas mayores de 45 con experiencia que se animan a emprender”

Laura Pérez es técnica del Polo de Emprendemento de Ferrol

Redacción
22/05/2026 00:06
Encuentro 45+ Cámara
Laura Pérez, técnica del Polo de Emprendemento de Ferrol
X.G.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Desde que se puso en marcha, el Polo de Emprendemento, una iniciativa de la Consellería de Emprego que hace unos meses se integró en el edificio de la Cámara de Comercio de A Coruña en Ferrol, ha atendido cerca de 400 proyectos por cuenta propia. Laura Pérez es una de las técnicas que ofrecen asesoramiento y acompañamiento a las nuevas iniciativas emprendedoras en este espacio y este jueves también lo hizo en el Auditorio. “Lo que ofrecemos aquí es una alternativa laboral diferente”, explica, “y estamos viendo que hay mucha demanda en este perfil de mayores de 45 años, en gente que ya tiene mucha experiencia profesional y muy buen currículum y que, por diferentes motivos, se anima a emprender, pero también en el sector de más jóvenes”.

El personal del Polo incide en la importancia de dar la información detallada a cada persona que se acerca a conocer las ventajas y particularidades que tiene el hecho de emprender. “Hacemos hincapié”, señala Laura Pérez, “en la inversión y aconsejamos que, si pueden, inicien la actividad con la mínima necesaria para luego ir escalando, ir poco a poco y con cautela”. Otro de los aspectos más relevantes tiene que ver con las ayudas. “Hay muchos apoyos, pero insistimos mucho en que las subvenciones es algo que viene a mayores y que el plan económico y la viabilidad no pueden depender de ella”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620