“Estamos viendo cada vez más personas mayores de 45 con experiencia que se animan a emprender”

Laura Pérez, técnica del Polo de Emprendemento de Ferrol X.G.

Desde que se puso en marcha, el Polo de Emprendemento, una iniciativa de la Consellería de Emprego que hace unos meses se integró en el edificio de la Cámara de Comercio de A Coruña en Ferrol, ha atendido cerca de 400 proyectos por cuenta propia. Laura Pérez es una de las técnicas que ofrecen asesoramiento y acompañamiento a las nuevas iniciativas emprendedoras en este espacio y este jueves también lo hizo en el Auditorio. “Lo que ofrecemos aquí es una alternativa laboral diferente”, explica, “y estamos viendo que hay mucha demanda en este perfil de mayores de 45 años, en gente que ya tiene mucha experiencia profesional y muy buen currículum y que, por diferentes motivos, se anima a emprender, pero también en el sector de más jóvenes”.

El personal del Polo incide en la importancia de dar la información detallada a cada persona que se acerca a conocer las ventajas y particularidades que tiene el hecho de emprender. “Hacemos hincapié”, señala Laura Pérez, “en la inversión y aconsejamos que, si pueden, inicien la actividad con la mínima necesaria para luego ir escalando, ir poco a poco y con cautela”. Otro de los aspectos más relevantes tiene que ver con las ayudas. “Hay muchos apoyos, pero insistimos mucho en que las subvenciones es algo que viene a mayores y que el plan económico y la viabilidad no pueden depender de ella”.