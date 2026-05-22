La Enfermería del Área Sanitaria de Ferrol saca pecho de sus logros y avances 

Lleno absoluto en el salón de actos del Marcide para asistir a la II Xornada de Enfermería CHUF Jorge Meis

Bajo el lema: ‘Os nosos profesionais, o noso futuro” culminó este jueves las II Xornada de Enfermaría organizada por el Área Sanitaria de Ferrol y que han vuelto a ser un gran éxito, al lograr reunir a profesionales de este ámbito de toda Galicia, procedentes de otras administraciones sanitarias. En la sesión se dio cuenta de los nuevos avances al tiempo que se hizo un repaso por la historia de la profesión y también de la asistencia de 50 años en el hospital ferrolano.

Unas doscientas personas presenciaron las diferentes ponencias y charlas que se fueron desarrollando durante la jornada, en las que se abordaron cuestiones muy diversas.

El acto inaugural contó con la presencia del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey. También estuvieron presidiendo la apertura de las sesiones el decano de la Facultad de Enfermaría y Podoloxía de la UDC, Pedro Gil Manso, así como la directora de Enfermería del Área, Isabel Turnes. Todos acompañaron a la gerente de la demarcación sanitaria, Fernanda López Crecente, que presentó el evento.

Las autoridades que presidieron el acto, este jueves, en el Marcide Jorge Meis

El máximo responsable de las políticas sanitarias de la Xunta puso en valor durante el encuentro los 50 años de servicio a Ferrolterra del Hospital Arquitecto Marcide, incidiendo en que la administración autonómica “segue a avanzar na mellora das condicións laborais e nunha contorna segura e organizada que favoreza o exercicio profesional de máxima calidade”.

El conselleiro destacó asimismo que, “no esforzo compartido pola excelencia”, el departamento sanitario gallego impulsó medidas como la Estratexia Galega de Saúde 2030, “mantendo unha aposta firme pola especialización da profesión enfermeira, sobre todo no ámbito familiar e comunitario, ademais de seguir a impulsar novos modelos asistenciais máis próximos e integrados”.

Gómez Caamaño ahondó en los grandes retos de la sanidad gallega en la actualidad, como son el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y la dispersión geográfica, “factores que esixen fórmulas máis flexibles e resolutivas que sexan capaces de achegar os coidados á casa e coas que se poida escoitar e atender todas as necesidades dos pacientes”.

La gerente del Área, Fernanda López, en la inauguración de las II Xornada de Enfermería CHUF Jorge Meis

El máximo responsable del Sergas apuntó también que con la puesta en marcha en 2024 de la Unidad de Procesos de Enfermería, se contribuye “a mellorar a coordinación asistencial e a calidade da atención”.

En su intervención, el conselleiro agradeció la implicación de los organizadores del evento y todo el colectivo de enfermeros y enfermeras y puso en valor su trabajo diario. Además, indicó que “grazas ao seu compromiso, converteuse nunha categoría profesional imprescindible dentro do sistema sanitario”. También recordó que varias profesionales de esta Área fueron reconocidas a nivel nacional, “o que fala do nivel, preparación e capacidade que existe nos equipos”, concluyó.

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Por su parte, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, también tomó la palabra para agradecer al comité organizador la celebración, por segundo año consecutivo, de esta cita. “A Enfermaría xira arredor do coidado das persoas e os seus profesionais están hoxe máis preparados ca nunca para afrontar os retos que se lles presentan no seu día a día”, afirmó Rey, quien subrayó también que “a cidade de Ferrol é berce de enfermeiros e enfermeiras, en referencia a la oferta universitaria del Campus de Ferrol.

Por su parte, desde la Xerencia del Área se incidió en que esta cita, punto de encuentro para profesionales y categorías sanitarias dependientes de la Dirección de Enfermería, “concíbese como un evento para o avance e consolidación da Enfermaría local, dende a creación do hospital”. Además, subrayan que se trata de un evento que “representa unha oportunidade única para o intercambio de coñecementos, o debate sobre o acontecido neste percorrido de medio século, mesturado con prácticas clínicas innovadoras no campo da saúde”.

Asimismo, el fin de esta actividad pasa por intercambiar conocimientos e incentivar el debate sobre retos o desafíos futuros de la profesión

La sesión práctica sobre colocación de catéter central, que se llevó a cabo en la zona de Rayos del Arquitecto Marcide Martín Barreiro