El BNG pide acceso a la EDAR de Prioriño y acusa al PP de “falta de transparencia”
Roberto Montero recuerda que ya lo solicitó hace unos meses
El BNG de Ferrol volvió a solicitar, a través del registro municipal, el acceso a la Estación Depuradora de Aguas Residuales –EDAR– de cabo Prioriño para “comprobar o seu funcionamento tras meses de denuncias de verquidos de material inerte as augas procedentes da instalación”.
El concejal nacionalista Roberto Montero denuncia la “opacidade” del gobierno del Partido Popular, que, dice, “segue sen presentar ningún informe nin dar ningunha explicación pola aparición reiterada de toalliñas, fibras, compresas e plásticos que aparecen no mar fronte a EDAR”.
En esa línea, el edil asegura que “cada día recibimos máis queixas” sobre el funcionamiento y el estado de conservación de la depuradora, tanto por parte de vecinos como de pescadores y de trabajadores del mar”. A este malestar se suma, recuerda Montero, la aceptación a trámite “da incoación de dilixencias previas por parte do Xulgado de Instrucción nº 2 de Ferrol”.
El concejal del BNG incide en que su formación “sempre cuestionou o sistema de depuración implantado” por no separar el agua de lluvia de las residuales, un modelo que lo hace “insostible económica e ecoloxicamente” y, añade, “do que nunca se debeu de facer cargo o Concello” porque es “un fracaso”. “Os días de choiva hai que abrir numerosos aliviadoiros sen que a auga pase por todo o ciclo de depuración, o que empeora a calidade de depuración”, señala el concejal del Bloque, que agrega que “a todo isto hai que sumarlle unha xestión pésima do sistema por parte do socio privado que xestiona Emafesa, con múltiples avarías que non se reparan ou repáranse demasiado tarde”.
Por último, el BNG resalta que hace unos meses ya tramitó una solicitud similar que no obtuvo respuesta, silencio que le lleva a acusar al PP de “incumprir a lei de transparencia e o dereito á información dos grupos municipais, pois é unha obriga do goberno local tramitar esta petición”.