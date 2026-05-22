El "artesanista" ferrolano Mauro Trastoy inaugura ‘Lunaria’ en la galería ourensana Marisa Marimón

Mauro Trastoy con una pieza de tinta sobre papel recortado Cedida

Precisamente en una calle con nombre ferrolano, la Benito Vicetto de Ourense, se inaugurará este mismo viernes 22 la exposición ‘Lunaria’, del artista local Mauro Trastoy. El encuentro tendrá lugar en la galería Marisa Marimón, a las 20.00 horas, y contará con la presencia del autor, que será el encargado de conducir una visita guiada.

El artista y diseñador gráfico se distingue por poner en entredicho las divisiones entre categorías creativas, de manera que trata de acercar entre sí prácticas tradicionalmente separadas como son el arte, la artesanía y el diseño. Fue a partir del año 2007 que su trabajo se empezó a alejar de las referencias pop para aproximarse a la pintura y a su vez a los procesos tridimensionales que le proporcionaba su tratamiento del material.

Diez años después, Mauro Trastoy, que expone en el ámbito español e internacional desde 1991, lució su intensa transformación en la Fundación Granell de Santiago de Compostela, echando mano de alambres, papel, cerámica o cáñamo, entre otros ejemplos.

Además de haber dejado sus obras en colecciones públicas como la del CGAC o Norte de Cantabria, en 2019 recibió el premio Isaac Díaz Pardo de Artes Plásticas.