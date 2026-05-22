Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Exposición

El "artesanista" ferrolano Mauro Trastoy inaugura ‘Lunaria’ en la galería ourensana Marisa Marimón

La apertura, este mismo viernes 22, contará con una visita guiada conducida por el propio autor

Redacción
22/05/2026 12:35
Mauro Trastoy con una pieza de tinta sobre papel recortado
Mauro Trastoy con una pieza de tinta sobre papel recortado
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Precisamente en una calle con nombre ferrolano, la Benito Vicetto de Ourense, se inaugurará este mismo viernes 22 la exposición ‘Lunaria’, del artista local Mauro Trastoy. El encuentro tendrá lugar en la galería Marisa Marimón, a las 20.00 horas, y contará con la presencia del autor, que será el encargado de conducir una visita guiada.

El artista y diseñador gráfico se distingue por poner en entredicho las divisiones entre categorías creativas, de manera que trata de acercar entre sí prácticas tradicionalmente separadas como son el arte, la artesanía y el diseño. Fue a partir del año 2007 que su trabajo se empezó a alejar de las referencias pop para aproximarse a la pintura y a su vez a los procesos tridimensionales que le proporcionaba su tratamiento del material.

Diez años después, Mauro Trastoy, que expone en el ámbito español e internacional desde 1991, lució su intensa transformación en la Fundación Granell de Santiago de Compostela, echando mano de alambres, papel, cerámica o cáñamo, entre otros ejemplos.

Además de haber dejado sus obras en colecciones públicas como la del CGAC o Norte de Cantabria, en 2019 recibió el premio Isaac Díaz Pardo de Artes Plásticas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620