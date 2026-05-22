Dieciocho funcionarios municipales reciben el homenaje de sus compañeros con motivo de su jubilación

Los homenajeados, con miembros de la corporación Jorge Meis

Dieciocho funcionarios del Concello de Ferrol que se jubilaron a lo largo del último año recibieron este viernes el homenaje de sus compañeros y de la corporación en el acto organizado con motivo de la festividad de Santa Rita.

En su intervención en el salón de plenos, el alcalde, José Manuel Rey, aseguró que el de ayer es “un día especial para todos nós, sobre todo para as 18 persoas que pasan a unha etapa distinta das súas vidas” que les deseó que “poidades desfrutar”. “Hai un mecanismo mental”, añadió el regidor, “que nos leva a que, co paso do tempo, só lembremos os bos momentos, aínda que os que traballamos aquí sabemos que case sempre nos atopamos con momentos complicados”.

“A administración local é a máis complexa e estresante de todas, esa na que a planificación non existe, porque a tes que cambiar cada día ante a aparición dun problema novo, ou unha nova decepción”, apuntó Rey Varela que, sin embargo, aseguró que “ao final lembras as cousas pequenas de axudar á xente, que é o máis importante na vida”.

El alcalde aludió a las palabras del presidente de la Xunta de Persoal sobre “as moitas cousas que quedan por facer” y recalcó que “imos seguir traballando para mellorar a administración”. En ese sentido, explicó que “estamos nun proceso de reorganización que lle facía moita falta a esta casa, como compartimos todos os grupos políticos, aínda que con diferencias na maneira de facelo”.

Así, Rey Varela se refirió al “reto profundo” que suponía la “estabilización de 103 funcionarios e funcionarias”, un proceso que, dijo, “esperamos que non sexa necesario volver facer porque iso significará que aprendimos dos nosos erros”. Por último, el alcalde puso en valor la incorporación de casi 100 personas a la plantilla municipal en los últimos tres anos, “superando de novo, logo de máis dunha década, os 500 empregados”.

La nota gris de la jornada fue la denuncia de la CIG, que aseguró que se le impidió la participación en la recepción, un hecho “insólito” que contó con la “connivencia de CCOO, CSIF e UGT”.

Delegación Territorial

El homenaje a los empleados públicos que se jubilan se celebró también en la delegación de la Xunta. En este caso han sido ocho los profesionales de la administración autonómica que cambian de etapa y a los que Martina Aneiros agradeció su “traballo dedicado ao exercicio do servizo público, feito con profesionalidade, empatía e constancia ao longo de toda a súa carreira”.