Comienzo este viernes de la novena en honor a la patrona de Esteiro, la Virgen de las Angustias, en el santuario

Procesión de la Angustia el día de la patrona del pasado año Emilio Cortizas

Desde este viernes y hasta el próximo sábado 30 de mayo, el santuario de Nuestra Señora de las Angustias acogerá la novena en honor a la patrona del barrio de Esteiro, que finalizará con la tradicional procesión de una de las imágenes con más devotos de la ciudad.

En los días laborables y el sábado habrá misa y oración a las 9.00 y a las 12.00, con rezo del rosario a las 11.30 horas. El domingo serán a las 9.00, 13.00 y 12.30, respectivamente. Además, desde el Grupo Joven de la cofradía organizan, del 30 al 31, una veneración en el templo, que abrirá de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 en la primera jornada, y de 9.30 a 12.00 en la segunda.

Procesión

Esa misma jornada, la del 31 de mayo, es el día de las Angustias —siempre es el domingo anterior al Corpus Christi, que se conmemora el jueves 4 de junio—, así que después de la función principal en el santuario, fijada para las doce del mediodía, la Virgen de las Angustias cumplirá con la tradición de dejar su templo y recorrer las calles del barrio, tal y como hace también cada Jueves Santo, pero en esta fecha portada a hombros en sus andas.