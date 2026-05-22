Bautismos de mar o jornadas de puertas abiertas con motivo del Día de las Fuerzas Armadas de Ferrol

Habrá visitas al Tercio Norte por la mañana y a las escuelas de la Armada en horario matinal y vespertino durante el fin de semana AEIG

La Armada también daba a conocer ayer el programa de actos que tendrá lugar en la ciudad con motivo del Día de las Fuerzas Armadas (Difas) de este año.

Así, este sábado, hay jornada de puertas abiertas en el Tercio Norte, de 10.00 a 13.00 horas, así como en las escuelas navales, en el mismo horario matinal, pero también por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

El domingo, se repiten aperturas y horarios. El lunes será el turno de los habituales bautismos de mar concertados con los colegios de la zona, mientras que el martes darán comienzo una serie de visitas guiadas al Museo Naval, que se mantendrán hasta el sábado 30 de mayo, en horario de 09.30 a 13.30.

El jueves 28, 10 y 12 de junio habrá nuevas visitas, ya reservadas previamente, de escolares al Tercio Norte.