Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Armada

Bautismos de mar o jornadas de puertas abiertas con motivo del Día de las Fuerzas Armadas de Ferrol

Montse Fernández
Montse Fernández
22/05/2026 21:00
Tercio Norte Cuartel Dolores Ferrol 484º aniversario
Habrá visitas al Tercio Norte por la mañana y a  las escuelas de la Armada en horario matinal y vespertino durante el fin de semana 
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Armada también daba a conocer ayer el programa de actos que tendrá lugar en la ciudad con motivo del Día de las Fuerzas Armadas (Difas) de este año. 

Así, este sábado, hay jornada de puertas abiertas en el Tercio Norte, de 10.00 a 13.00 horas, así como en las escuelas navales, en el mismo horario matinal, pero también por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas

El domingo, se repiten aperturas y horarios. El lunes será el turno de los habituales bautismos de mar concertados con los colegios de la zona, mientras que el martes darán comienzo una serie de visitas guiadas al Museo Naval, que se mantendrán hasta el sábado 30 de mayo, en horario de 09.30 a 13.30. 

El jueves 28, 10 y 12 de junio habrá nuevas visitas, ya reservadas previamente, de escolares al Tercio Norte.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620