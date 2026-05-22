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Ferrol

“Actualmente se está demandando mucho perfil para la industria y la construcción”

Álex Parente, consultora de Areté

Redacción
22/05/2026 00:15
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Álex y Belén, consultoras en Areté
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Álex Parente es consultora de selección en Areté, una empresa que trabaja “a todos los niveles, desde el local hasta el internacional” y que se centra en el acompañamiento a los procesos de las áreas de recursos humanos de sus clientes. Al tratarse de una firma con vocación generalista, cubre todos los sectores y, además, lo hace a lo largo de todo el proceso, desde que se detecta una necesidad en la empresa hasta el desembarco del nuevo perfil en el puesto de trabajo, casi siempre de tipo cualificado y con un componente técnico muy definido.

En esa línea, trabajan con el “abecé” de “perfiles estructurales del ámbito financiero, administrativo o contable, pero también del área de ventas y márketing, transversales a cualquier sector”. En cuanto a demandas más concretas, la más acuciante, señala Parente, se da en los sectores de la construcción y la industria para perfiles “de ejecución”, es decir, mano de obra, donde la experiencia es un grado. “Quizá antes estaba más denostado o frenado este colectivo por razones de edad”, apunta la consultora, “pero nosotros creemos que es un valor a destacar porque aporta experiencia y alta motivación hacia la incorporación estable al puesto de trabajo. Los perfiles con un bagaje importante son muy valorados precisamente por ese conocimiento del día a día”.

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