Suárez anuncia una candidatura unitaria "da esquerda transformadora" para las municipales
FeC, Esquerda Unida, Sumar, Anova y Podemos trabajarán en un proyecto conjunto
El portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, ha anunciado este jueves en el Cantón, frente al monumento Ás Ceives dedicado a José Couso, que su formación y otras cuatro (Esquerda Unida, Movemento Sumar Galicia, Podemos y Anova Irmandade Nacionalista) han decidido promover una candidatura y un programa unitarios para concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2027. "Estamos aquí porque pensamos que Ferrol precisa un cambio político e social para que toda a mellora económica que se está a vivir se acompañe de políticas públicas transformadoras, que ao noso xuízo non está a ocorrer a día de hoxe", dijo.
Suárez aseguró que esta confluencia es "algo histórico" porque "por primeira vez despois de moito tempo traballando en silencio, todas as organizacións da esquerda transformadora nos poñemos de acordo para elaborar un programa político de cambio e concorrer xuntas ás eleccións". En esa línea, el que fuera alcalde entre 2015 y 2019 quiso reconocer "o esforzo das direccións políticas de todas as organizacións" por abrirse a crear una mesa de partidos que desembocará en un programa y una candidatura unitaria. "Desde hai moito tempo non viviamos un momento tan ilusionante e con tanta cohesión", explicó Suárez, "e agardamos que todo o que pasou, todas as liortas internas, sexan un capítulo pechado e que poidamos transmitir que somos unha forza solvente que opta a todo, como en 2015".
Por su parte, Nerea P. Carballeira aseguró que este jueves es un "día de ledicia por ter chegado a este entendemento" y avanzó que para la marca que se presente "as persoas sempre serán o primeiro, por riba do ladrillo e os coches".
Sobre el nombre y el cabeza de lista con el que las fuerzas de izquierda concurrirán a los comicios locales de mayo de 2027, Suárez subrayó que "somos asemblearios, así que todo o decidiremos de forma conxunta", si bien hizo hincapié en que la persona candidata "ten que ser o mellor posible" y que Ferrol en Común es "unha marca consolidada", con lo que da a entender que, aunque luego se le puedan poner "apelidos", serán esas las siglas que figuren en la papeleta.
En todo caso, Jorge Suárez reiteró que "agora toca falar máis de propostas que de persoas", aunque prevé que el proceso de elaboración de la candidatura y el programa debería estar "rematado en outono para saír a inicios do ano que vén cunha proposta pública".