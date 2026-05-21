Nueva protesta del personal civil de Defensa por la equiparación salarial

La manifestación cubrió el trayecto entre las puertas del Parque y del Dique Jorge Meis

El personal civil del Ministerio de Defensa volvió a salir a la calle este miércoles para rechazar la “discriminación salarial” a la que dice estar sometido tras aprobarse el año pasado un incremento al sector militar del departamento y excluir del mismo, en un primer momento, a los empleados y empleadas civiles.

La manifestación llega en un momento “clave”, pues es en las próximas mesas de negociación en donde se “perfilará unha posible solución a este conflito laboral”, señala el sindicato, que reclama que la subida sea igual a la del personal militar, es decir, 2.800 euros brutos al año consolidados.