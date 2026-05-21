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Ferrol

Nueva protesta del personal civil de Defensa por la equiparación salarial

Pide un aumento de 2.800 euros brutos consolidados al año

Redacción
21/05/2026 00:21
Manifestación persoal civil de Defensa
La manifestación cubrió el trayecto entre las puertas del Parque y del Dique
Jorge Meis
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El personal civil del Ministerio de Defensa volvió a salir a la calle este miércoles para rechazar la “discriminación salarial” a la que dice estar sometido tras aprobarse el año pasado un incremento al sector militar del departamento y excluir del mismo, en un primer momento, a los empleados y empleadas civiles. 

La manifestación llega en un momento “clave”, pues es en las próximas mesas de negociación en donde se “perfilará unha posible solución a este conflito laboral”, señala el sindicato, que reclama que la subida sea igual a la del personal militar, es decir, 2.800 euros brutos al año consolidados. 

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