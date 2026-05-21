La mexicana Valentina Leduc estrena en Artábria su documental que une territorios y luchas alrededor del mundo

La directora durante la parte del rodaje que se desarrolló en México Cedida

La cineasta mexicana Valentina Leduc Navarro estrena en cuatro localizaciones de Galicia ‘Los sueños que compartimos’, entre las que figura el centro social Artábria como uno de los escenarios para exhibir su obra debut como directora, que reimagina el mundo poniendo en el centro la organización comunitaria. Este es un paso natural para una de las figuras más influyentes en el sector documental de su país, y el resultado se proyectará en el local ferrolano este viernes 22, a las 19.00 horas, con un coloquio posterior con la autora.

El encuentro en Artábria está coorganizado por las Brigadas Deseucaliptizadoras, la iniciativa de la asociación Verdegaia que también actúa en territorio local, ya que estas son parte de los protagonistas. Con más de diez escenarios repartidos entre México y Europa, el documental une territorios y luchas.

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Aparte de este colectivo gallego que trata de reconstruir el bosque autóctono, en este caso, en Froxán (Folgoso do Courel), tas haber sido sustituido por el monocultivo de eucalipto, la película pone en el foco en los Caracoles Zapatistas en el estado de Chiapas (México), y a activistas mediambientales que se oponen a la minera de carbón más grande de Europa, en Lützerath (Alemania).

Creadores

La sensibilidad que ya caracterizaba el trabajo como editora de Valentina Leduc, con cuatro premios y cinco nominaciones de la Academia Mexicana de Artes e Ciencias Cinematográficas, sigue presente en este trabajo, que contó con Juan Carlos Rulfo en la fotografía y con Leonardo Heiblum y Natalia Pérez Turner para la música original.

Además, ‘Los sueños que compartimos’ fue producido por un equipo destacado en el mundo del cine mexicano: Bertha Navarro, Alejandro Springall, Carolina Coppel, Eduardo Díaz Casanova y Mariana Castro.