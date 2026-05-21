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Conferencia

La científica Pilar Fernández Colón desentraña su trabajo en Atapuerca

Este encuentro fue organizado por la Universidade Sénior y la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la UDC en Ferrol

Redacción
21/05/2026 22:09
Charla de Pilar Fernández Colón Aula Magna Humanidades
Charla de Pilar Fernández Colón Aula Magna Humanidades
Martín Barreiro
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El aula magna de la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol acogió este mismo jueves la conferencia de Pilar Fernández Colón, responsable del Laboratorio de Conservación y Restauración del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, quien expuso el trabajo que desempeña en el yacimiento de Atapuerca.

En este encuentro, organizado por la Universidade Sénior y la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la UDC, y que contó con una gran afluencia de público, la especialista fue presentada por la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares.

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