Juan Sousa: “Nos encontramos ante un futuro con muchas oportunidades en el sector naval”

Simulador de CT en Navalia, este miércoles Cedida

La empresa CT, con una larga e intensa implantación en la comarca y en más de quince países a través de los 2.000 ingenieros que tiene en nómina, presentó este miércoles en la feria Navalia que se desarrolla en Vigo la simulación avanzada de una misión de búsqueda y rescate que integra buque, helicóptero embarcado y drones autónomos. La firma que nació hace cuatro décadas para dar servicio a los sectores aeronáutico y aeroespacial de la mano de Airbus muestra con este modelo su potencial en el ámbito de la defensa y el naval, donde, resalta su gerente, Juan Sousa, lleva trabajando desde hace más de 30 años, principalmente para empresas como Navantia.

Con el proyecto presentado, CT busca “mostrar parte de lo que podemos hacer, teniendo en cuenta la dificultad que conlleva por la circunstancia de que nosotros hacemos diseño de producto y no es fácil que el público lo pueda ver en esa fase del proceso. No obstante, nosotros queríamos que se pudiera palpar”.

Así, continúa, “nosotros estamos entrenando un simulador con pilotos de caza reales en un entorno lo más real posible, es decir, un software y su manipulación, lo que, si lo tradujésemos a un videojuego nos permitiría entrenar aspectos reales, como la velocidad del avión, la visión, las reacciones e incluso todo lo que es el control de mando de operaciones en general”. A todas estas funcionalidades, CT añadió para este evento el concepto de interoperatividad entre diferentes sistemas. “Es decir”, explicaba ayer Sousa, como si un caza, un barco y un mistral entrenasen dentro del mismo entorno real, dentro del mismo videojuego”. Esta interacción, añade el gerente de CT, es “mucho más realista porque están operados por personas de verdad que interactúan entre sí en sus respectivas plataformas y dentro de un mismo entorno sin estar manejados por máquinas, sino con estrategias reales de entrenamiento”.

Esta simulación no es un proyecto de futuro, sino que forma parte ya del presente, “de los que ya ahora estamos en condiciones de hacer”, resalta Sousa, “en el momento en el que el cliente nos lo pida”.

Buenas expectativas

En CT son muy conscientes de que las perspectivas a corto y medio plazo son “muy positivas” por el impulso que está recibiendo desde hace un tiempo el sector de la defensa. “Nosotros”, subraya el gerente, “estamos en disposición, desde un punto de vista multisectorial, de afrontar toda la carga de trabajo que se demande, no solo en el naval, sino también en el campo de la automoción dentro de la defensa o de la industria aeronáutica y aeroespacial, es decir, que en nuestra cartera tocamos mar, tierra y aire, una amplitud que nos da un soporte muy grande para poder trabajar con el cliente no solo in situ, sino también a distancia, pues tenemos las capacidades para ello”.

En esa línea, Sousa reiteró que las oportunidades de emplearse en el sector “son muy buenas”, por lo que incidió en que desde la esfera empresarial pero también la institucional “lo que tenemos que hacer es convencer a más chicos y chicas que quieran formarse en una ingeniería a hacerlo porque hay mucho futuro en CT y en Galicia”.